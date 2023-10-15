5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка

Бабушки всегда знают, как создать настоящий домашний уют. И одним из способов передать традиции и вкусы прошлых времён является приготовление блюд из советской эпохи. Вот пять классических рецептов, которые должна знать и уметь готовить каждая уважающая себя бабушка.

Не самый быстрый, но довольно лёгкий рецепт супа. Отлично подойдёт в уже холодные осенние вечера.

Пошаговый рецепт горохового супа из СССР

Шаг 8: При желании подавайте суп с сухариками из белого хлеба.

Шаг 7: Варите суп на среднем огне до готовности картофеля и гороха.

Шаг 6: Добавьте горох и достаточное количество воды, чтобы покрыть все ингредиенты.

Шаг 5: Добавьте картофель, нарезанный кубиками, и обжаривайте вместе с мясом и луком несколько минут.

Шаг 4: Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности.

Шаг 3: Нарежьте свиную грудинку кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 2: Отварите его в подсоленной воде до мягкости.

Шаг 1: Замочите горох в холодной воде на всю ночь.

Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock

Классическое блюдо советской кухни, которое было популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт, который мы все теперь готовим, сформировался в СССР в 1950-х годах.

Как правильно приготовить макароны по-флотски

Шаг 5: После этого добавьте их в сковороду к фаршу, готовьте всё вместе пять минут.

Шаг 4: В то время как готовится соус, отварите макароны согласно инструкции на упаковке.

Шаг 3: Влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, тушите пять минут.

Шаг 2: К фаршу с овощами добавьте томатную пасту, размешайте и прогрейте две минуты.

Шаг 1: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи. Добавьте фарш и готовьте 10–12 минут, разминая комочки лопаткой.

Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock

Салат "Мимоза" — это популярное блюдо советской кухни, которое часто готовится на праздничные случаи. Цветочное название салату дали из-за раскрошенных сверху яичных желтков.

Пошаговый рецепт вкусного салата "Мимоза"

Шаг 1: Отварите и натрите на тёрке картофель и морковь.

Шаг 2: Сварите яйца вкрутую, раскрошите желтки, а белки натрите на крупной тёрке.

Шаг 3: Натрите сыр и замороженное сливочное масло, предпочтительно мелко.

Шаг 4: Очистите и мелко порежьте лук. Лучше использовать салатный, но можно обдать и репчатый кипятком, чтобы избавиться от горечи.

Шаг 5: Слейте масло из консервов. Удалите кости и разомните рыбу вилкой. Можно использовать консервированную сёмгу, горбушу или кету.

Шаг 6: Когда все ингредиенты будут готовы, выложите их слоями: картофель, морковь, майонез, яичные белки, сыр, рыба, сливочное масло, лук, майонез, раскрошенные желтки.

Шаг 7: Оставьте салат на пару часов, чтобы он пропитался.