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15 октября, 12:00

5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка

Собрали пять рецептов легендарных советских блюд, чтобы даже ваши внуки прониклись атмосферой вкусного. Всего понемногу: первое, второе, салат и пара десертов для внуков-сладкоежек!

Бабушки всегда знают, как создать настоящий домашний уют. И одним из способов передать традиции и вкусы прошлых времён является приготовление блюд из советской эпохи. Вот пять классических рецептов, которые должна знать и уметь готовить каждая уважающая себя бабушка.

Гороховый суп

Лучшие советские супы: пошаговые рецепты. Фото © Freepik / chandlervid85

Лучшие советские супы: пошаговые рецепты. Фото © Freepik / chandlervid85

Не самый быстрый, но довольно лёгкий рецепт супа. Отлично подойдёт в уже холодные осенние вечера.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г мяса;
  • 250 г гороха;
  • 100 г свиной копчёной грудинки;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 3 картофелины;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 щепотка соли;
  • сухарики из белого хлеба — по желанию.

Пошаговый рецепт горохового супа из СССР

Шаг 1: Замочите горох в холодной воде на всю ночь.

Шаг 2: Отварите его в подсоленной воде до мягкости.

Шаг 3: Нарежьте свиную грудинку кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 4: Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности.

Шаг 5: Добавьте картофель, нарезанный кубиками, и обжаривайте вместе с мясом и луком несколько минут.

Шаг 6: Добавьте горох и достаточное количество воды, чтобы покрыть все ингредиенты.

Шаг 7: Варите суп на среднем огне до готовности картофеля и гороха.

Шаг 8: При желании подавайте суп с сухариками из белого хлеба.

Макароны по-флотски

Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock

Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock

Классическое блюдо советской кухни, которое было популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт, который мы все теперь готовим, сформировался в СССР в 1950-х годах.

Необходимые ингредиенты:

  • 300 г макарон;
  • 600 г фарша;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу.

Как правильно приготовить макароны по-флотски

Шаг 1: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи. Добавьте фарш и готовьте 10–12 минут, разминая комочки лопаткой.

Шаг 2: К фаршу с овощами добавьте томатную пасту, размешайте и прогрейте две минуты.

Шаг 3: Влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, тушите пять минут.

Шаг 4: В то время как готовится соус, отварите макароны согласно инструкции на упаковке.

Шаг 5: После этого добавьте их в сковороду к фаршу, готовьте всё вместе пять минут.

Как приготовить салат "Мимоза" из СССР

Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock

Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock

Салат "Мимоза" — это популярное блюдо советской кухни, которое часто готовится на праздничные случаи. Цветочное название салату дали из-за раскрошенных сверху яичных желтков.

Необходимые ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 3 небольшие моркови;
  • 4 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 луковица;
  • 1 банка консервированной сайры;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 150 г майонеза.

Пошаговый рецепт вкусного салата "Мимоза"

Шаг 1: Отварите и натрите на тёрке картофель и морковь.

Шаг 2: Сварите яйца вкрутую, раскрошите желтки, а белки натрите на крупной тёрке.

Шаг 3: Натрите сыр и замороженное сливочное масло, предпочтительно мелко.

Шаг 4: Очистите и мелко порежьте лук. Лучше использовать салатный, но можно обдать и репчатый кипятком, чтобы избавиться от горечи.

Шаг 5: Слейте масло из консервов. Удалите кости и разомните рыбу вилкой. Можно использовать консервированную сёмгу, горбушу или кету.

Шаг 6: Когда все ингредиенты будут готовы, выложите их слоями: картофель, морковь, майонез, яичные белки, сыр, рыба, сливочное масло, лук, майонез, раскрошенные желтки.

Шаг 7: Оставьте салат на пару часов, чтобы он пропитался.

Советское пирожное "картошка"

Как приготовить советский десерт "картошка". Фото © Shutterstock

Как приготовить советский десерт "картошка". Фото © Shutterstock

Скорее всего, "картошку" именно по этому рецепту многие из нас ели в детстве. Изучаем, как сделать лакомство по-быстрому.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г песочного печенья;
  • 7 столовых ложек какао;
  • 100 г сливочного масла;
  • 250 г сгущённого молока;
  • по желанию 1–2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра.

Как приготовить пирожное "картошка" из детства

Шаг 1: Измельчите печенье блендером в крошку и смешайте с пятью столовыми ложками какао.

Шаг 2: Добавьте размягчённое или растопленное масло и тщательно перемешайте.

Шаг 3: Частями добавьте сгущёнку, перемешивая массу до однородной консистенции.

Шаг 4: Для аромата можно влить алкоголь.

Шаг 5: Слепите из массы овальные "картошки".

Шаг 6: Присыпьте оставшимся какао и уберите в холодильник на 10 минут.

Пошаговый рецепт торта из СССР "Муравейник"

Десерты времён СССР: как приготовить "Муравейник". Фото © Shutterstock

Десерты времён СССР: как приготовить "Муравейник". Фото © Shutterstock

Пик популярности торта "Муравейник" пришёлся на 1970-е годы. В то время у каждой хозяйки был свой рецепт этого торта. Похожие десерты есть в самых разных кухнях мира, но сегодня обсудим "тот самый".

Необходимые ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г маргарина;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 2 яйца;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 400 г муки.

Для крема:

  • 200 г сливочного масла;
  • 1 банка варёной сгущенки.

Пошаговый рецепт торта "Муравейник"

Шаг 1: Взбейте талый маргарин с сахаром до получения пышной сливочной массы.

Шаг 2: Соедините смесь со взбитыми венчиком яйцами, солью и содой. Хорошо перемешайте.

Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, не переставая мешать, чтобы получилось густое тесто.

Шаг 4: Положите его в холодильник на 1 час.

Шаг 5: Охлаждённое тесто пропустите через мясорубку или натрите на крупной тёрке.

Шаг 6: Подготовьте противень, застелите пергаментом и выложите на него получившуюся "паутину" из теста.

Шаг 7: Выпекайте при температуре 160 °C в течение 20–25 минут.

Шаг 8: Взбейте варёную сгущенку с маслом, чтобы получить крем.

Шаг 9: Разломайте испечённое тесто на мелкие кусочки и хорошо перемешайте их с кремом.

Шаг 10: Сформируйте "муравейник" и оставьте торт в холодильнике на 1–1,5 часа, чтобы он пропитался и стал хорошо резаться.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

Обложка ©

ТАСС / Виктор Садчиков

Сергей Трофимов
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