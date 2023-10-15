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Опубликовано 15 октября 2023, 12:00
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5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка

Оглавление
Гороховый суп
Пошаговый рецепт горохового супа из СССР
Макароны по-флотски
Как правильно приготовить макароны по-флотски
Как приготовить салат "Мимоза" из СССР
Пошаговый рецепт вкусного салата "Мимоза"
Советское пирожное "картошка"
Как приготовить пирожное "картошка" из детства
Пошаговый рецепт торта из СССР "Муравейник"
Пошаговый рецепт торта "Муравейник"

Собрали пять рецептов легендарных советских блюд, чтобы даже ваши внуки прониклись атмосферой вкусного. Всего понемногу: первое, второе, салат и пара десертов для внуков-сладкоежек!

Бабушки всегда знают, как создать настоящий домашний уют. И одним из способов передать традиции и вкусы прошлых времён является приготовление блюд из советской эпохи. Вот пять классических рецептов, которые должна знать и уметь готовить каждая уважающая себя бабушка.

Гороховый суп

Лучшие советские супы: пошаговые рецепты. Фото © Freepik / chandlervid85

Лучшие советские супы: пошаговые рецепты. Фото © Freepik / chandlervid85

Не самый быстрый, но довольно лёгкий рецепт супа. Отлично подойдёт в уже холодные осенние вечера.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г мяса;
  • 250 г гороха;
  • 100 г свиной копчёной грудинки;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 3 картофелины;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 щепотка соли;
  • сухарики из белого хлеба — по желанию.

Пошаговый рецепт горохового супа из СССР

Шаг 1: Замочите горох в холодной воде на всю ночь.

Шаг 2: Отварите его в подсоленной воде до мягкости.

Шаг 3: Нарежьте свиную грудинку кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 4: Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности.

Шаг 5: Добавьте картофель, нарезанный кубиками, и обжаривайте вместе с мясом и луком несколько минут.

Шаг 6: Добавьте горох и достаточное количество воды, чтобы покрыть все ингредиенты.

Шаг 7: Варите суп на среднем огне до готовности картофеля и гороха.

Шаг 8: При желании подавайте суп с сухариками из белого хлеба.

Макароны по-флотски

Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock

Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock

Классическое блюдо советской кухни, которое было популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт, который мы все теперь готовим, сформировался в СССР в 1950-х годах.

Необходимые ингредиенты:

  • 300 г макарон;
  • 600 г фарша;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу.

Как правильно приготовить макароны по-флотски

Шаг 1: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи. Добавьте фарш и готовьте 10–12 минут, разминая комочки лопаткой.

Шаг 2: К фаршу с овощами добавьте томатную пасту, размешайте и прогрейте две минуты.

Шаг 3: Влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, тушите пять минут.

Шаг 4: В то время как готовится соус, отварите макароны согласно инструкции на упаковке.

Шаг 5: После этого добавьте их в сковороду к фаршу, готовьте всё вместе пять минут.

Как приготовить салат "Мимоза" из СССР

Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock

Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock

Салат "Мимоза" — это популярное блюдо советской кухни, которое часто готовится на праздничные случаи. Цветочное название салату дали из-за раскрошенных сверху яичных желтков.

Необходимые ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 3 небольшие моркови;
  • 4 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 луковица;
  • 1 банка консервированной сайры;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 150 г майонеза.

Пошаговый рецепт вкусного салата "Мимоза"

Шаг 1: Отварите и натрите на тёрке картофель и морковь.

Шаг 2: Сварите яйца вкрутую, раскрошите желтки, а белки натрите на крупной тёрке.

Шаг 3: Натрите сыр и замороженное сливочное масло, предпочтительно мелко.

Шаг 4: Очистите и мелко порежьте лук. Лучше использовать салатный, но можно обдать и репчатый кипятком, чтобы избавиться от горечи.

Шаг 5: Слейте масло из консервов. Удалите кости и разомните рыбу вилкой. Можно использовать консервированную сёмгу, горбушу или кету.

Шаг 6: Когда все ингредиенты будут готовы, выложите их слоями: картофель, морковь, майонез, яичные белки, сыр, рыба, сливочное масло, лук, майонез, раскрошенные желтки.

Шаг 7: Оставьте салат на пару часов, чтобы он пропитался.

Советское пирожное "картошка"

Как приготовить советский десерт "картошка". Фото © Shutterstock

Как приготовить советский десерт "картошка". Фото © Shutterstock

Скорее всего, "картошку" именно по этому рецепту многие из нас ели в детстве. Изучаем, как сделать лакомство по-быстрому.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г песочного печенья;
  • 7 столовых ложек какао;
  • 100 г сливочного масла;
  • 250 г сгущённого молока;
  • по желанию 1–2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра.

Как приготовить пирожное "картошка" из детства

Шаг 1: Измельчите печенье блендером в крошку и смешайте с пятью столовыми ложками какао.

Шаг 2: Добавьте размягчённое или растопленное масло и тщательно перемешайте.

Шаг 3: Частями добавьте сгущёнку, перемешивая массу до однородной консистенции.

Шаг 4: Для аромата можно влить алкоголь.

Шаг 5: Слепите из массы овальные "картошки".

Шаг 6: Присыпьте оставшимся какао и уберите в холодильник на 10 минут.

Пошаговый рецепт торта из СССР "Муравейник"

Десерты времён СССР: как приготовить "Муравейник". Фото © Shutterstock

Десерты времён СССР: как приготовить "Муравейник". Фото © Shutterstock

Пик популярности торта "Муравейник" пришёлся на 1970-е годы. В то время у каждой хозяйки был свой рецепт этого торта. Похожие десерты есть в самых разных кухнях мира, но сегодня обсудим "тот самый".

Необходимые ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г маргарина;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 2 яйца;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 400 г муки.

Для крема:

  • 200 г сливочного масла;
  • 1 банка варёной сгущенки.

Пошаговый рецепт торта "Муравейник"

Шаг 1: Взбейте талый маргарин с сахаром до получения пышной сливочной массы.

Шаг 2: Соедините смесь со взбитыми венчиком яйцами, солью и содой. Хорошо перемешайте.

Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, не переставая мешать, чтобы получилось густое тесто.

Шаг 4: Положите его в холодильник на 1 час.

Шаг 5: Охлаждённое тесто пропустите через мясорубку или натрите на крупной тёрке.

Шаг 6: Подготовьте противень, застелите пергаментом и выложите на него получившуюся "паутину" из теста.

Шаг 7: Выпекайте при температуре 160 °C в течение 20–25 минут.

Шаг 8: Взбейте варёную сгущенку с маслом, чтобы получить крем.

Шаг 9: Разломайте испечённое тесто на мелкие кусочки и хорошо перемешайте их с кремом.

Шаг 10: Сформируйте "муравейник" и оставьте торт в холодильнике на 1–1,5 часа, чтобы он пропитался и стал хорошо резаться.

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10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
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ТАСС / Виктор Садчиков

Сергей Трофимов
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