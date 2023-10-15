5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка
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Собрали пять рецептов легендарных советских блюд, чтобы даже ваши внуки прониклись атмосферой вкусного. Всего понемногу: первое, второе, салат и пара десертов для внуков-сладкоежек!
Бабушки всегда знают, как создать настоящий домашний уют. И одним из способов передать традиции и вкусы прошлых времён является приготовление блюд из советской эпохи. Вот пять классических рецептов, которые должна знать и уметь готовить каждая уважающая себя бабушка.
Гороховый суп
Лучшие советские супы: пошаговые рецепты. Фото © Freepik / chandlervid85
Не самый быстрый, но довольно лёгкий рецепт супа. Отлично подойдёт в уже холодные осенние вечера.
Необходимые ингредиенты:
- 500 г мяса;
- 250 г гороха;
- 100 г свиной копчёной грудинки;
- 1 головка репчатого лука;
- 3 картофелины;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 щепотка соли;
- сухарики из белого хлеба — по желанию.
Пошаговый рецепт горохового супа из СССР
Шаг 1: Замочите горох в холодной воде на всю ночь.
Шаг 2: Отварите его в подсоленной воде до мягкости.
Шаг 3: Нарежьте свиную грудинку кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Шаг 4: Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности.
Шаг 5: Добавьте картофель, нарезанный кубиками, и обжаривайте вместе с мясом и луком несколько минут.
Шаг 6: Добавьте горох и достаточное количество воды, чтобы покрыть все ингредиенты.
Шаг 7: Варите суп на среднем огне до готовности картофеля и гороха.
Шаг 8: При желании подавайте суп с сухариками из белого хлеба.
Макароны по-флотски
Самые популярные рецепты из СССР, которые все мы любим. Фото © Shutterstock
Классическое блюдо советской кухни, которое было популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт, который мы все теперь готовим, сформировался в СССР в 1950-х годах.
Необходимые ингредиенты:
- 300 г макарон;
- 600 г фарша;
- 1 головка репчатого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль по вкусу;
- молотый чёрный перец по вкусу.
Как правильно приготовить макароны по-флотски
Шаг 1: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи. Добавьте фарш и готовьте 10–12 минут, разминая комочки лопаткой.
Шаг 2: К фаршу с овощами добавьте томатную пасту, размешайте и прогрейте две минуты.
Шаг 3: Влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, тушите пять минут.
Шаг 4: В то время как готовится соус, отварите макароны согласно инструкции на упаковке.
Шаг 5: После этого добавьте их в сковороду к фаршу, готовьте всё вместе пять минут.
Как приготовить салат "Мимоза" из СССР
Самые популярные советские блюда и их рецепты. Фото © Shutterstock
Салат "Мимоза" — это популярное блюдо советской кухни, которое часто готовится на праздничные случаи. Цветочное название салату дали из-за раскрошенных сверху яичных желтков.
Необходимые ингредиенты:
- 3 картофелины;
- 3 небольшие моркови;
- 4 яйца;
- 50 г сливочного масла;
- 1 луковица;
- 1 банка консервированной сайры;
- 150 г твёрдого сыра;
- 150 г майонеза.
Пошаговый рецепт вкусного салата "Мимоза"
Шаг 1: Отварите и натрите на тёрке картофель и морковь.
Шаг 2: Сварите яйца вкрутую, раскрошите желтки, а белки натрите на крупной тёрке.
Шаг 3: Натрите сыр и замороженное сливочное масло, предпочтительно мелко.
Шаг 4: Очистите и мелко порежьте лук. Лучше использовать салатный, но можно обдать и репчатый кипятком, чтобы избавиться от горечи.
Шаг 5: Слейте масло из консервов. Удалите кости и разомните рыбу вилкой. Можно использовать консервированную сёмгу, горбушу или кету.
Шаг 6: Когда все ингредиенты будут готовы, выложите их слоями: картофель, морковь, майонез, яичные белки, сыр, рыба, сливочное масло, лук, майонез, раскрошенные желтки.
Шаг 7: Оставьте салат на пару часов, чтобы он пропитался.
Советское пирожное "картошка"
Как приготовить советский десерт "картошка". Фото © Shutterstock
Скорее всего, "картошку" именно по этому рецепту многие из нас ели в детстве. Изучаем, как сделать лакомство по-быстрому.
Необходимые ингредиенты:
- 500 г песочного печенья;
- 7 столовых ложек какао;
- 100 г сливочного масла;
- 250 г сгущённого молока;
- по желанию 1–2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра.
Как приготовить пирожное "картошка" из детства
Шаг 1: Измельчите печенье блендером в крошку и смешайте с пятью столовыми ложками какао.
Шаг 2: Добавьте размягчённое или растопленное масло и тщательно перемешайте.
Шаг 3: Частями добавьте сгущёнку, перемешивая массу до однородной консистенции.
Шаг 4: Для аромата можно влить алкоголь.
Шаг 5: Слепите из массы овальные "картошки".
Шаг 6: Присыпьте оставшимся какао и уберите в холодильник на 10 минут.
Пошаговый рецепт торта из СССР "Муравейник"
Десерты времён СССР: как приготовить "Муравейник". Фото © Shutterstock
Пик популярности торта "Муравейник" пришёлся на 1970-е годы. В то время у каждой хозяйки был свой рецепт этого торта. Похожие десерты есть в самых разных кухнях мира, но сегодня обсудим "тот самый".
Необходимые ингредиенты:
Для теста:
- 250 г маргарина;
- 0,5 стакана сахара;
- 2 яйца;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 400 г муки.
Для крема:
- 200 г сливочного масла;
- 1 банка варёной сгущенки.
Пошаговый рецепт торта "Муравейник"
Шаг 1: Взбейте талый маргарин с сахаром до получения пышной сливочной массы.
Шаг 2: Соедините смесь со взбитыми венчиком яйцами, солью и содой. Хорошо перемешайте.
Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, не переставая мешать, чтобы получилось густое тесто.
Шаг 4: Положите его в холодильник на 1 час.
Шаг 5: Охлаждённое тесто пропустите через мясорубку или натрите на крупной тёрке.
Шаг 6: Подготовьте противень, застелите пергаментом и выложите на него получившуюся "паутину" из теста.
Шаг 7: Выпекайте при температуре 160 °C в течение 20–25 минут.
Шаг 8: Взбейте варёную сгущенку с маслом, чтобы получить крем.
Шаг 9: Разломайте испечённое тесто на мелкие кусочки и хорошо перемешайте их с кремом.
Шаг 10: Сформируйте "муравейник" и оставьте торт в холодильнике на 1–1,5 часа, чтобы он пропитался и стал хорошо резаться.
ТАСС / Виктор Садчиков