Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов", — отметил губернатор.

Также Развожаев добавил, что в данный момент в городе всё спокойно.