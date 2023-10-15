Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями Черноморского флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов", — отметил губернатор.
Также Развожаев добавил, что в данный момент в городе всё спокойно.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате 27 украинских БПЛА за ночь. В частности, 18 БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью, ещё два — над Белгородской областью.
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