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15 октября, 06:44

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов", — отметил губернатор.

Также Развожаев добавил, что в данный момент в городе всё спокойно.

ЧФ проводит учения в Севастополе с противодиверсионными катерами

ЧФ проводит учения в Севастополе с противодиверсионными катерами

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате 27 украинских БПЛА за ночь. В частности, 18 БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью, ещё два — над Белгородской областью.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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