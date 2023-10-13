Регион

Уведомления отключены

13 октября, 10:32

ЧФ проводит учения в Севастополе с противодиверсионными катерами

Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне в бухте Севастополя, в которых участвуют патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера и морские тральщики. После учений суда вернутся в пункт постоянной дислокации, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров... К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера", — говорится в сообщении.

Жителей Таганрога напугали вертолёт и следы в небе после звуков взрывов, мэр всё объяснил

Жителей Таганрога напугали вертолёт и следы в небе после звуков взрывов, мэр всё объяснил

Ранее в Минобороны РФ предложили лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Планируется, что это позволит включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа, чтобы таким образом оптимизировать систему управления Российской армии.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • черноморскийфлот
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров