ЧФ проводит учения в Севастополе с противодиверсионными катерами
Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне в бухте Севастополя, в которых участвуют патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера и морские тральщики. После учений суда вернутся в пункт постоянной дислокации, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров... К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ предложили лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Планируется, что это позволит включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа, чтобы таким образом оптимизировать систему управления Российской армии.
ТАСС / Минобороны РФ