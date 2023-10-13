ЧФ проводит учения в Севастополе с противодиверсионными катерами

Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне в бухте Севастополя, в которых участвуют патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера и морские тральщики. После учений суда вернутся в пункт постоянной дислокации, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров... К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера", — говорится в сообщении.