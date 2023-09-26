Жителей Таганрога напугали вертолёт и следы в небе после звуков взрывов, мэр всё объяснил

Звуки взрывов и инверсионные следы в Таганроге, о которых горожане начали писать с утра в Сети, оказались связаны с учениями. Очевидцы предполагали, что над городом сбили беспилотник, и рассказывали о вертолётах, но глава Администрации Таганрога опроверг эту информацию.

"Уважаемые таганрожцы, стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10:25, которые слышали жители города. По информации военных, это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога", — написал Фатеев в своём телеграм-канале и призвал горожан сохранять спокойствие.