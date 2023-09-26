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26 сентября, 09:33

Жителей Таганрога напугали вертолёт и следы в небе после звуков взрывов, мэр всё объяснил

Звуки взрывов и инверсионные следы в Таганроге оказались связаны с учениями

<p>Небо над Таганрогом утром 26 сентября. Фото © t.me / <a href="https://t.me/taganrogonline" target="_blank" rel="noopener noreferrer">taganrogonline</a></p>

Небо над Таганрогом утром 26 сентября. Фото © t.me / taganrogonline

Звуки взрывов и инверсионные следы в Таганроге, о которых горожане начали писать с утра в Сети, оказались связаны с учениями. Очевидцы предполагали, что над городом сбили беспилотник, и рассказывали о вертолётах, но глава Администрации Таганрога опроверг эту информацию.

"Уважаемые таганрожцы, стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10:25, которые слышали жители города. По информации военных, это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога", — написал Фатеев в своём телеграм-канале и призвал горожан сохранять спокойствие.

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А ранее Лайф писал, что на северо-востоке России проходят масштабные учения по защите Севморпути. Ими руководит главком ВМФ Николай Евменов. Участие в манёврах принимают около десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники.

Андрей Бражников
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