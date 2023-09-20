Сотни силовиков в полной экипировке с оружием вывели на улицы Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону сотни силовиков привлекли к рейду против незаконных мигрантов
Жители Ростова-на-Дону массово делятся в Сети кадрами с правоохранителями в полной экипировке и с оружием на улицах города. На роликах сотни сотрудников разных силовых ведомств. По словам очевидцев, из-за большого числа спецавтомобилей на улице Оганова даже образовалась пробка.
Большое количество силовиков в Ростове-на-Дону. Видео © t.me / РОСТОВ сити News
Kp.ru удалось узнать от своего источника в правоохранительных органах региона, что сотрудники силовых ведомств собрались у СНТ "Братство" в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону в целях проведения мероприятий по поиску незаконных мигрантов.
"Проводится отработка жилого сектора, выясняется соблюдение миграционного законодательства", — объяснил собеседник издания.
Ранее Лайф рассказывал, как в Солнечногорске Московской области уходивший от погони водитель застрелил полицейского. От полученных травм инспектор ДПС скончался.
t.me / РОСТОВ сити News