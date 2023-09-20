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20 сентября, 10:09

Сотни силовиков в полной экипировке с оружием вывели на улицы Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону сотни силовиков привлекли к рейду против незаконных мигрантов

Жители Ростова-на-Дону массово делятся в Сети кадрами с правоохранителями в полной экипировке и с оружием на улицах города. На роликах сотни сотрудников разных силовых ведомств. По словам очевидцев, из-за большого числа спецавтомобилей на улице Оганова даже образовалась пробка.

Большое количество силовиков в Ростове-на-Дону. Видео © t.me / РОСТОВ сити News

Kp.ru удалось узнать от своего источника в правоохранительных органах региона, что сотрудники силовых ведомств собрались у СНТ "Братство" в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону в целях проведения мероприятий по поиску незаконных мигрантов.

"Проводится отработка жилого сектора, выясняется соблюдение миграционного законодательства", объяснил собеседник издания.

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Обложка ©

t.me / РОСТОВ сити News

Юрий Лысенко
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