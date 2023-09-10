В Совбезе рассказали, сколько терактов в России предотвратили силовики с начала СВО
Замсекретаря Совбеза Коков: С начала СВО предотвращено свыше 70 крупных терактов
С начала спецоперации на Украине в РФ было предотвращено свыше 70 крупных терактов. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.
"С февраля 2022 года предотвращено свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации в местах базирования", — отметил он в беседе с "Российской газетой".
Коков добавил, что силовики также пресекли диверсии на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб. Диверсант тщательно готовился и даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство. Он изготовил его на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.
ТАСС / Алексей Коновалов