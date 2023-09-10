В Совбезе рассказали, сколько терактов в России предотвратили силовики с начала СВО

С начала спецоперации на Украине в РФ было предотвращено свыше 70 крупных терактов. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.

"С февраля 2022 года предотвращено свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации в местах базирования", — отметил он в беседе с "Российской газетой".

Коков добавил, что силовики также пресекли диверсии на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях.