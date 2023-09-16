В Солнечногорске водитель застрелил полицейского, уходя от погони

В Солнечногорске Московской области уходивший от погони водитель застрелил полицейского. От полученных травм инспектор ДПС скончался, сообщили в пресс-службе главка МВД.

По данным ведомства, полицейские пытались остановить автомобиль без номеров в пригороде Солнечногорска на втором километре Таракановского шоссе. Водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС и попытался скрыться, однако позднее его машину удалось остановить.

"Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвёл выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался. Его напарник ответным огнём из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован. Им оказался житель г. Москвы 1970 г.р.", — указано в сообщении.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Руководство главка выразило соболезнования родным и близким погибшего, им окажут всю необходимую помощь.