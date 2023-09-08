В Москве лихач сбил гаишника, переломав ему кости, а затем его же и обвинил в случившемся

В Москве лихач влетел в дежурившего на дороге инспектора ГИБДД и сломал ему шею. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры аварии, на которых авто сбивает и подбрасывает сотрудника как кеглю.

Момент аварии на Волгоградском проспекте. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживлённое шоссе и хотел остановить проезжающий мимо авто, однако оказался на капоте чёрного Volkswagen Jetta и от силы удара отлетел в сторону. При этом водитель не остановился, а надавил в педаль газа и был таков. В итоге пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него диагностированы перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.

В тот же вечер лихача удалось найти по горячим следам. Гонщиком оказался 35-летний Парвиз Ю. Он бросил авто в километре от места ДТП, во дворе дома на Окской улице, а задержали его в Реутове. Причём лихач вёл себя максимально спокойно и с каменным лицом спрашивал: "Зачем полицейский бросился под мою машину?". Теперь его ждёт допрос в отделении полиции.