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8 сентября, 08:56

В Москве лихач сбил гаишника, переломав ему кости, а затем его же и обвинил в случившемся

SHOT: В Москве лихач сбил инспектора ГИБДД и сломал ему шею

<p>35-летний Парвиз Ю., который сбил сбил инспектора ГИБДД. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56657" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

35-летний Парвиз Ю., который сбил сбил инспектора ГИБДД. Обложка © t.me / SHOT

В Москве лихач влетел в дежурившего на дороге инспектора ГИБДД и сломал ему шею. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры аварии, на которых авто сбивает и подбрасывает сотрудника как кеглю.

Момент аварии на Волгоградском проспекте. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживлённое шоссе и хотел остановить проезжающий мимо авто, однако оказался на капоте чёрного Volkswagen Jetta и от силы удара отлетел в сторону. При этом водитель не остановился, а надавил в педаль газа и был таков. В итоге пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него диагностированы перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.

В тот же вечер лихача удалось найти по горячим следам. Гонщиком оказался 35-летний Парвиз Ю. Он бросил авто в километре от места ДТП, во дворе дома на Окской улице, а задержали его в Реутове. Причём лихач вёл себя максимально спокойно и с каменным лицом спрашивал: "Зачем полицейский бросился под мою машину?". Теперь его ждёт допрос в отделении полиции.

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Николь Вербер
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