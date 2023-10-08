МО хочет лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

В Минобороны РФ предложили лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, проект подготовлен по указу президента России Владимира Путина "Об организационных мероприятиях в Вооружённых силах Российской Федерации", а также в рамках решения о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

"Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения ‎о военном округе Вооружённых сил Российской Федерации, утверждённого указом президента Российской Федерации ‎от 19 апреля 2017 г. № 177", — говорится в документе.

Планируется, что это позволит внести изменения в указ главы государства "О военно-административном делении Российской Федерации" и включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа, чтобы таким образом оптимизировать систему управления Российской армии. При этом уточняется, что документ не идёт вразрез с актами более высокой юридической силы, в том числе Договором о Евразийском экономическом союзе.