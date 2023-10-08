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8 октября, 12:05

В Ленинградский военный округ войдут четыре региона, относившиеся к Северному флоту

Четыре региона СЗФО из состава Северного флота РФ войдут в ЛВО

Четыре региона Северо-Западного федерального округа, которые ранее входили в Северный флот в вопросах военно-административного деления, станут частью Ленинградского военного округа. Об этом сказано в проекте указа президента России Владимира Путина, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Вступление в силу данного указа президента РФ позволит внести соответствующие изменения в указ президента РФ "О военно-административном делении РФ" и включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа с целью оптимизации системы управления ВС РФ", говорится в документе. Ранее упомянутые регионы относились к Северному флоту.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Юрий Лысенко
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