Песков: Указ Путина об отмене виз поможет украинцам, которые хотят переехать в РФ
Указ президента Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет тем, кто хочет переехать в нашу страну. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда тех людей, которые хотят к нам переехать", — отметил представитель Кремля.
29 сентября Владимир Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию на основании внутреннего украинского паспорта или заграничного, дипломатического или служебного паспортов, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.
ТАСС / Михаил Почуев