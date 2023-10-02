Песков: Указ Путина об отмене виз поможет украинцам, которые хотят переехать в РФ

Указ президента Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет тем, кто хочет переехать в нашу страну. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда тех людей, которые хотят к нам переехать", — отметил представитель Кремля.