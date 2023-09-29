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29 сентября, 12:39

Украинцам разрешили въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам

Граждане Украины смогут въезжать в РФ без оформления виз на основании внутреннего украинского паспорта или заграничного, дипломатического или служебного паспортов, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.

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А ранее лидер запрещённой киевским режимом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что количество украинцев, покинувших Незалежную, может превысить число оставшихся в стране граждан. По его словам, в начале года население подконтрольной Киеву территории составляло 19,4 миллиона человек, в то время как за пределами страны находилось почти 18 миллионов. И на сегодняшний день тенденция к отъезду сохраняется.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Александра Вишнякова
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