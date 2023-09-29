А ранее лидер запрещённой киевским режимом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что количество украинцев, покинувших Незалежную, может превысить число оставшихся в стране граждан. По его словам, в начале года население подконтрольной Киеву территории составляло 19,4 миллиона человек, в то время как за пределами страны находилось почти 18 миллионов. И на сегодняшний день тенденция к отъезду сохраняется.