Российским судьям станут платить больше
Путин подписал указ о повышении окладов судей в 1,055 раза с 1 октября
С 1 октября зарплаты российских судей повышают в 1,055 раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
"Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — говорится в тексте документа.
Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года.
Ранее президент наградил главу Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Он удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".
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