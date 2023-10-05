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5 октября, 12:39

Российским судьям станут платить больше

Путин подписал указ о повышении окладов судей в 1,055 раза с 1 октября

С 1 октября зарплаты российских судей повышают в 1,055 раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года.

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Ранее президент наградил главу Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Он удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".

Обложка ©

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Никита Никонов

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