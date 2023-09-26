Путин повысил зарплату Медведеву, Мишустину и Бастрыкину

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документы за подписью главы РФ опубликованы на портале правовой информации.

"Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации. Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации", — гласит текст указа.

Кроме того, с 1 октября зарплаты президента России, председателя российского правительства, министров и руководителей отдельных ведомств также будут проиндексированы на 5,5%. Об этом также говорится в размещённом на портале правовой информации указе.

В рамках этого документа зарплата указанных в нём чиновников будет также увеличена в 1,055 раза. В частности, повышение зарплаты предусмотрено для должности президента РФ. Коснулось повышение и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глав министерств и ведомств, а также всех федеральных функционеров.