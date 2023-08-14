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14 августа, 07:10

Путин наградил главу Верховного суда Лебедева орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа следует, что Лебедев удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".

Сегодня, 14 августа, Вячеславу Лебедеву исполняется 80 лет. С 1989 года он возглавлял Верховный суд РСФСР, а с 1991 года — Верховный суд РФ.

Глава Верховного суда Лебедев поделился опытом с коллегами в Мьянме

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Ранее Владимир Путин наградил замначальника управления Центра подготовки космонавтов Героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Награду он получил, в частности, за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

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Артём Коротаев / ТАСС

Матвей Константинов
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