Путин наградил главу Верховного суда Лебедева орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа следует, что Лебедев удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".
Сегодня, 14 августа, Вячеславу Лебедеву исполняется 80 лет. С 1989 года он возглавлял Верховный суд РСФСР, а с 1991 года — Верховный суд РФ.
Ранее Владимир Путин наградил замначальника управления Центра подготовки космонавтов Героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Награду он получил, в частности, за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.
Артём Коротаев / ТАСС