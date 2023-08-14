Путин наградил главу Верховного суда Лебедева орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа следует, что Лебедев удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".

Сегодня, 14 августа, Вячеславу Лебедеву исполняется 80 лет. С 1989 года он возглавлял Верховный суд РСФСР, а с 1991 года — Верховный суд РФ.