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24 июля, 11:15

Глава Верховного суда Лебедев поделился опытом с коллегами в Мьянме

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев прибыл в Мьянму и встретился с местным коллегой Тхун Тхун У. Он рассказал о мерах, которые применяют в РФ для эффективности и доступности правосудия.

В том числе он рассказал о применении в судах современных технологий и о возможности подачи документов в суды через МФЦ, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

На встрече Лебедев рассказал, что в некоторых субъектах РФ граждане могут с помощью компьютера или смартфона осуществлять процессуальные права через сайт госуслуг.

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Тхун Тхун У отметил, что посещал Россию несколько раз, принимал участие в работе Всероссийского съезда судей и Юридическом форуме стран АТР. Собеседники заключили, что сотрудничество между верховными судами России и Мьянмы будет продолжать укрепляться.

Ранее Лайф сообщал, что российские авиавласти рассматривают возможность открытия сообщения с Мьянмой, а также возобновление рейсов в такие страны, как Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея.

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ТАСС / Коротаев Артём

Илья Суриков
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