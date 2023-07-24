Глава Верховного суда Лебедев поделился опытом с коллегами в Мьянме

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев прибыл в Мьянму и встретился с местным коллегой Тхун Тхун У. Он рассказал о мерах, которые применяют в РФ для эффективности и доступности правосудия.

В том числе он рассказал о применении в судах современных технологий и о возможности подачи документов в суды через МФЦ, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

На встрече Лебедев рассказал, что в некоторых субъектах РФ граждане могут с помощью компьютера или смартфона осуществлять процессуальные права через сайт госуслуг.

Тхун Тхун У отметил, что посещал Россию несколько раз, принимал участие в работе Всероссийского съезда судей и Юридическом форуме стран АТР. Собеседники заключили, что сотрудничество между верховными судами России и Мьянмы будет продолжать укрепляться.