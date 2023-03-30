Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами

Российские авиавласти рассматривают возможность открытия сообщения с Мьянмой, а также возобновление рейсов в такие страны, как Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

"В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полётов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею", — сказал Нерадько во время круглого стола в Совфеде.

Кроме того, признался Нерадько, отечественные авиакомпании также не сидят, сложа руки, а изучают возможность начала выполнения рейсов в страны Африки — именно — в Эфиопию, Алжир, Тунис, ЮАР и так далее.