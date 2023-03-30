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30 марта, 10:31

Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами

Глава Росавиации Нерадько: Изучается возможность открытия сообщения с Мьянмой, Вьетнамом и Монголией

Российские авиавласти рассматривают возможность открытия сообщения с Мьянмой, а также возобновление рейсов в такие страны, как Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

"В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полётов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею", — сказал Нерадько во время круглого стола в Совфеде.

Кроме того, признался Нерадько, отечественные авиакомпании также не сидят, сложа руки, а изучают возможность начала выполнения рейсов в страны Африки — именно — в Эфиопию, Алжир, Тунис, ЮАР и так далее.

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При этом совсем недавно глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявлял, что российские власти прорабатывают вопрос увеличения рейсов в Китай в связи с тем, что Поднебесная полностью открыла границы после коронавирусных ограничений, а также на фоне недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Обложка ©

LIFE / Роман Имполитов

Максим Плетнёв
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