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3 июля, 10:27

Шойгу сообщил о формировании Московского и Ленинградского военных округов

В рамках формирования органов управления Московского и Ленинградского военных округов (МВО, ЛВО) проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в соответствии с решением главы государства Владимира Путина по увеличению численности Российских вооружённых сил до 1,5 миллиона человек.

"В соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооружённых сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус", — сказал министр в ходе тематического селекторного совещания.

Кроме этого, осуществляются комплектование личного состава и плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, добавил Шойгу.

В России в этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС РФ

В России в этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС РФ

Также в ходе совещания с руководящим составом Вооружённых сил министр обороны заметил, что ожидания от западного оружия оказались завышены, ВСУ нигде не достигли своих целей.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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