В России в этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС РФ
Генштаб: Два военных округа, две армии и пять дивизий создадут в ВС РФ в 2023 году
В этом году в структуре Вооруженных силах России произойдут некоторые изменения: там появятся два военных округа, две армии, а также пять дивизий. Как рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, также будут сформированы 26 бригад. Его заявление опубликовано в журнале Минобороны "Военные комиссариаты России".
"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", — сообщил он.
О том, что в России, будет создано два новых военных округа — Московский и Ленинградский, ранее сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Решение принято в связи с увеличением численности вооружённых сил и в рамках работы по обеспечению безопасности страны.
vk.com / Минобороны РФ