В России в этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС РФ

В этом году в структуре Вооруженных силах России произойдут некоторые изменения: там появятся два военных округа, две армии, а также пять дивизий. Как рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, также будут сформированы 26 бригад. Его заявление опубликовано в журнале Минобороны "Военные комиссариаты России".

"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", — сообщил он.