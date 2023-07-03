Шойгу указал на завышенные ожидания от "хвалёного" западного оружия

ВСУ не смогли добиться успеха ни на одном из направлений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это говорит о завышенных ожиданиях от поставленного Украине западного оружия.

"Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия", — сказал он в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.