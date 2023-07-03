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Опубликовано 3 июля 2023, 10:10

Шойгу указал на завышенные ожидания от "хвалёного" западного оружия

Шойгу: Ожидания от западного оружия завышены, ВСУ нигде не достигли своих целей

ВСУ не смогли добиться успеха ни на одном из направлений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это говорит о завышенных ожиданиях от поставленного Украине западного оружия.

"Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия", сказал он в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.

Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ
Шойгу обсудил с руководящим составом Армии России итоги контрнаступления ВСУ

Как отметил министр, ВС России уже уничтожили на трёх направлениях практически все "Леопарды", поставленные Украине Польшей и Португалией. По его словам, речь идёт о 16 боевых машинах. Также глава Минобороны отметил, что Киев требует от ВСУ продолжения наступления, не считаясь с потерями.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Матвей Константинов
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