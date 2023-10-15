В Госдуме назвали учреждение Дня отца важным знаком для российского общества

Историческая сила России кроется в крепкой семье с истинными семейными ценностями, где отец является примером уверенности, мужественности и благородства. Об этом в комментарии Лайфу, посвящённом Дню отца, который празднуется в РФ 15 октября, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Парламентарий уверена, что Западу не удастся навязать нашему народу антисемейный образ жизни, где ценится принципиальная бездетность, неполные семьи, где образ мужчины — это лишь инфантильный потребитель, живущий одним днём, а не сила и опора семьи. России благодаря позиции президента Владимира Путина по сохранению, защите и развитию традиционных семейных ценностей удалось переломить эту навязываемую и разрушительную идеологию, отметила собеседница Лайфа.

"Поддержанная президентом инициатива общественников об учреждении Дня отца стала важным знаком для отцов и российского общества в целом, для истинных семейных ценностей, залогом для настоящего и будущего нашей страны", — указала Буцкая.

По словам депутата, с уверенностью можно сказать, что планы главы государства по формированию технологического суверенитета, созданию экономики предложения, поддержке созидательного предпринимательства, а также новые возможности для развития малого бизнеса и колоссальная потребность в кадрах на средних и крупных предприятиях позволяют отцам семейств проявить свои истинные качества: строить свой дом в самом широком смысле этого слова — строить свою страну. Быть отцом — звучит гордо, подчеркнула Татьяна Буцкая.