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В июне в мире отмечают День отца: почему этот день не такой известный, как День матери

В России для чествования отцов отведены в календаре целых две даты. Но какая из них официальная, когда начали его праздновать и почему этот праздник не такой популярный, как День матери? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале на Life.ru

17 июня, 21:01
<p>В России для празднования Дня отца выделены две даты, одна из них — 18 июня. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/Wr3comVZJxU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nathan Dumlao/ Unsplash.com </a></p>

В России для празднования Дня отца выделены две даты, одна из них — 18 июня. Фото © Nathan Dumlao/ Unsplash.com

Каждый знает, когда отмечают День матери, а вот дата Дня отца известна далеко не всем. А этот праздник имеет две даты, и обе — не фиксированные.
В мире и до недавнего времени в России отцов чествовали в третье воскресенье июня, в 2023 году это будет 18 число. Но официально в нашей стране с 2021 года День отца отмечается в третье воскресенье октября, в этом году он выпадает на 15-е число. Два года назад президент России Владимир Путин учредил этот праздник "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

Отцовство — это не просто кровное родство между папой и ребёнком. В психологии отцовство определяется и как врождённое чувство, которое побуждает мужчину поступать в отношении своих детей с сопереживающей ответственностью, т.е. отцовство — это способность обеспечить условия развития ребёнка не только с материальной точки зрения. Быть хорошим отцом — это очень непросто. Но для тех, кому это удалось, не жалко даже двух праздников в календаре.

День медицинского работника, День отца, Международный день паники, Какие праздники и приметы 18 июня

День медицинского работника, День отца, Международный день паники, Какие праздники и приметы 18 июня

С чего началась история Дня отца

Ещё в начале ХХ века, в далёком 1909 году, в американском городе Спокан в штате Вашингтон во время церковной службы, посвящённой Дню матери, местная жительница Луиза Смарт Додд задумалась, почему нет подобного праздника для отцов. Её мать умерла после рождения шестого ребёнка, и воспитание всех шестерых упало на плечи отца Луизы.

Уильям Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны, стал для них любящим и заботливым родителем и примером для подражания. В знак благодарности его дочь выступила с инициативой почитания мужчин, которые активно участвуют в воспитании своих детей.

Предложение, обращённое в адрес мэра города, было воспринято с энтузиазмом. В 1910 году впервые торжества прошли на территории населённого пункта Спокан. Спустя десятилетия Президент Соединённых Штатов Л. Джонсон при поддержке Конгресса закрепил на законодательном уровне этот праздник, предписав справлять его в третье воскресенье июня.

И конечно же, праздник быстро распространился и стал довольно популярным.

В России он появился не так давно и долгое время не являлся официальным. Однако в некоторых регионах он был закреплен законодательно. Например, в 2002 году этот праздник был принят местными властями в Череповце, а в 2003 — в Новосибирске. В 2006 году торжество утвердили в Липецкой, Ульяновской, Курской и Волгоградской областях. В 2009 году в Архангельской области тоже появился региональный праздник — День отца.

Мужчины этих 5 знаков зодиака оказываются самыми лучшими отцами

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Мы уже выяснили, что в России День отца празднуют и в июне, и в октябре. Почему так? Всё довольно просто. Летом этот праздник отмечали до недавнего времени вместе со всем миром, но после того, как президент России в 2021 году подписал указ о признании Дня отца официальным праздником, российские папы стали отмечать свой день осенью.

Традиции празднования Дня отца

Как и у любого праздника, у Дня отца тоже есть свои традиции. Мы разобрались, как отмечают этот день в мире и в России и есть ли какие-то отличия.

Поскольку это достаточно современный праздник, в мире его отмечают в разные дни и по-разному. В День отца принято навещать своих отцов, дарить им открытки или цветы, одежду или спортивный инвентарь. В такой день за столом можно собрать всю семью. Поздравлять можно не только отца и отчима, деда и прадеда, но и других мужчин, у которых есть дети.

В России насчитывается около 600 тысяч отцов-одиночек. Фото © Dutch Shooter/ Unsplash.com

В России насчитывается около 600 тысяч отцов-одиночек. Фото © Dutch Shooter/ Unsplash.com

Как отмечают день отца в мире

  • В Аргентине, Великобритании, Венесуэле, Греции, Индии, Ирландии, Канаде, Мексике, США и ещё ряде стран День отца отмечают в третье воскресенье июня.
  • Бразильских отцов чествуют во второе воскресенье августа.
  • В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября.
  • В Таиланде День отца празднуют 5 декабря, в День рождения короля, там это государственный праздник. В этот день все государственные учреждения закрыты, работают лишь немногие организации, по графику выходного дня курсирует общественный транспорт. В рестораны приходят целыми семьями.
  • В Мексике в День отца многие семьи собираются, готовят еду и дарят отцам подарки.
  • В Южной Африке многие социальные и культурные общества празднуют День отца, чтобы подчеркнуть их роль в воспитании детей и построении сильного общества.
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Как отмечают День папы в России

В России День отца — молодой праздник, и его популярность только набирает обороты. Ежегодно СМИ освещают это событие и привлекают к нему внимание общественности. Благотворительные организации ведут сбор средств для оказания помощи малоимущим семьям и папам-одиночкам. Книги, деньги, вещи передаются воспитанникам детских домов.

В семьях дети поздравляют отцов и дарят им подарки. Устраивают праздничные застолья и вылазки на природу.

День отца пока ещё не так популярен в России, как День матери Фото © Vitolda Klein/ Unsplash.com

День отца пока ещё не так популярен в России, как День матери Фото © Vitolda Klein/ Unsplash.com

Почему День отца не так популярен, как День матери

Но почему же День отца не такой популярный, как День матери, о котором знают все, а о первом многие даже и не слышали?

Первый фактор — социальный. Около трети, то есть 5 млн из 17 млн российских семей, приходится на матерей-одиночек с детьми. В 2010 году учёные из Высшей школы экономики писали о 2,5–3 млн неполных семей, в которых детей воспитывают матери-одиночки. За десять лет — рост в два раза. А вот отцы-одиночки воспитывают детей в 600 тысячах российских семей, то есть такое случается намного реже.

Кстати, больше всего неполных семей — в Москве и Петербурге: 54,2 и 51,5% соответственно. И именно в столицах, а также в Подмосковье, Ленинградской и Калужской областях зафиксирована максимальная доля отцов-одиночек: более 10% от числа всех семей с детьми. Меньше всего отцов-одиночек — на Алтае: 2,7%. В Курганской области и Алтайском крае — по 3,5%.

Второй фактор — психологический. Наряду с трансформацией брачно-семейных отношений и гендерных ролей появляются новые родительские образы. В современном обществе растёт понимание того, что отцы должны участвовать в заботе о детях наравне с матерями, им всё реже отводится роль "второстепенного" родителя.

10 смешных фото с папами, которые ответственно подошли к отцовству, а не просто "помогают маме"

10 смешных фото с папами, которые ответственно подошли к отцовству, а не просто "помогают маме"

По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, мужество и дисциплина — два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания, по мнению россиян (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость — полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребёнка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практикоориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта — 5%, быть достойным человеком — 2%, стремление к знаниям — 2% и др.).

Третий фактор связан с тем, что День отца на протяжении долгого времени не был признан в нашей стране официальным, а следовательно, не продвигался никоим образом на официальном уровне в масштабах страны, только лишь в тех регионах, где он был учреждён. Но недавно он всё-таки стал официальным, поэтому отныне у него есть все шансы догнать по популярности общеизвестный День матери.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
Марина Калегина
Марина Калегина

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