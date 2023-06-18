День медицинского работника, День отца, Международный день паники, Какие праздники и приметы 18 июня Сегодня, 18 июня 2023 года, мы в России поздравляем с профессиональным праздником тех, кто самоотверженно спасал нас во время пандемии коронавируса. Также сегодня праздник у одной из военных служб нашей страны, а ещё парочка малоизвестных забавных праздников. 17 июня, 21:01 18 июня 2023 года отмечается День медицинского работника. Фото © Агентство "Москва"

День медицинского работника

Сегодня, 18 июня 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День медицинского работника или День медика. Несколько фактов о нём: отмечается ежегодно в третье воскресенье июня;

в этом году выпадает на 18 июня;

был учреждён ещё в СССР в 1980 году указом Президиума Верховного Совета;

празднуют эту дату и в ряде бывших республик СССР, например в Белоруссии, Армении;

отмечается в профессиональной сфере широко;

в этот день проходят концерты, награждения грамотами и дипломами.

Насколько важна работа медиков, жители всей планеты ощутили во время пандемии коронавирусной инфекции 2020–2023 гг. В России мы сегодня чествуем сотни тысяч человек, работающих в сфере медицины. Это не только врачи, но и фельдшеры, медсёстры, санитары. Согласно опросу ВЦИОМ, в 2020 году больше половины россиян считали врачей и медицинских работников героями года. Если среди ваших знакомых или близких есть медики, обязательно поздравьте их сегодня!

День отца

18 июня в некоторых странах отмечается День отца. Фото © Freepik

Сегодня, 18 июня, в некоторых странах отмечают День отца. У России есть свой такой праздник, однако его идея настолько хороша, что и два не помешают. Вот что известно о международном: Отмечается каждый год в третье воскресенье июня;

В 2023 году выпадает на 18 июня;

Праздник международный, но неофициальный;

Широко отмечается в США, Канаде;

В этот день чествуют отцов – дарят подарки, выражают любовь.

Российский День отца отмечается тоже в третье воскресенье, но октября. А пока же можно поздравить отцов в нашей стране по международной традиции. Тем более, что история этого праздника давняя. Еще в начале ХХ века в американском городе Спокан в штате Вашингтон во время церковной службы, посвященной Дню матери, местная жительница задумалась — почему нет подобного праздника для отцов. Она предложила властям города исправить это упущение, и в 1910 году прошли первые торжества, на которых чествовали именно отцов. Сегодня – прекрасный повод сделать это и у нас, а в октябре ещё раз. Любви не бывает много.

День устойчивой гастрономии

18 июня отмечается День устойчивой гастрономии. Фото © УВКБ ООН / К. Нельсон

Сегодня, 18 июня 2023 года, отмечается День устойчивой гастрономии. Рассказываем об этом событии: отмечается ежегодно 18 июня, дата не меняется;

международный официальный праздник;

учреждён в 2016 году Генассамблеей ООН;

отмечается по всему миру, но малоизвестен;

выходным днём не является, если не выпадает на таковой;

к этому дню приурочены мероприятия ООН по продвижению бережного отношения к пище.

Его говорить простыми словами — День устойчивой гастрономии — это день бережного отношения к пище. В ООН отмечают: если вы знаете об изменении климата, переживаете за планету, но не представляете себе, чем можете помочь, то самый простой способ — именно начать бережно относиться к еде. По данным Программы ООН по окружающей среде, в 2019 году только потребители выбросили около миллиарда тонн продовольствия — 17 процентов всей купленной еды. Для её перевозки потребовалось бы 23 млн грузовиков вместимостью 40 тонн.

День службы военных сообщений

18 июня 2023 года в Вооружённых силах РФ отмечают День Службы военных сообщений (ВОСО). Это сугубо российский военный праздник. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 18 июня, дата не переносится;

утверждён указом президента РФ от 21 мая 2017 года;

день не является выходным, если выпадает на рабочий;

мероприятия в честь праздника проходят в Вооружённых силах России, подразделениях ВОСО.

Дату 18 июня для Дня службы военных сообщений выбрали в честь приказа о создании Комитета по передвижению войск в 1868 году, но история таких сил началась гораздо раньше. Прообраз ВОСО появился ещё при Петре I. В 1716 году он издал воинский устав, который вводил несколько специальных должностей для тех, кто должен организовывать размещение и передвижение войск, собирать сведения о противнике, составлять карты.

Задачи службы военных сообщений сейчас — организовать бесперебойную перевозку вооружения, военной техники и других средств. Всё это особо важно для такой большой страны, как России, но ВОСО выполняет задачи и за рубежом. Обязательно поздравьте сегодня военнослужащих ВОСО, если они есть среди ваших знакомых.

Международный день паники

18 июня 2023 года отмечается Международный день паники. Фото © Эдвард Мунк, фрагмент картины "Крик"

Сегодня, 18 июня 2023 года, также отмечается, в том числе в России, довольно необычный праздник — Международный день паники. Известно о нём мало: международный неофициальный шуточный праздник;

отмечается ежегодно 18 июня, дата не переносится;

кто его придумал, неизвестно;

отмечать предлагается в одиночестве и спокойствии.

Судя по информации из Сети, этот праздник изначально был действительно кем-то придуман как шуточный, однако идея была подхвачена и вот о Международном дне паники, отмечаемом 18 июня, уже пишут на разных языках.

Как же отмечать день паники? Предлагается прежде всего не паниковать. Для этого на день надо постараться избавиться от накопившихся дел, постараться забыть о раздражителях и немного расслабиться. Одним для этого нужно побыть в одиночестве, другим — рядом с близкими и друзьями. Выбирает каждый сам.

Международный день суши

18 июня отмечается Международный день суши. Фото © Freepik / vecstock

Ещё один праздник, который стал популярным с чьей-то лёгкой руки. В России и других странах 18 июня отмечается Международный день суши (блюда японской кухни). Этот праздник: международный, неофициальный;

отмечается 18 июня, дата не переносится;

празднуется любителями суши;

кафе и рестораны в это день могут предлагать скидки и акции.

Как утверждается, у этого праздника есть один конкретный автор — некий Крис де Мей, который создал в соцсетях посвящённую суши страницу и предложил отмечать международный день этого японского блюда. Идею его поддержали и вот уже 14 лет, так или иначе, в разных странах празднуют.

Как отметить День суши? Очевидно, что сходить в суши-ресторан, заказать суши на дом или приготовить их самостоятельно. Главное, в этот день насладиться вкусом одного из самых популярных в мире блюд.

Именинники 18 июня

18 июня 2023 года именины отмечает актёр Леонид Ярмольник. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 18 июня 2023 года, отмечаются именины обладателей следующих замечательных имён: Православные: Аполлон;

Арий;

Василиса;

Виктор;

Галина;

Игорь;

Иона;

Кондратий;

Константин;

Леонид;

Ника;

Павел;

Фёдор. Католические: Альжбета;

Марк. Редакция Лайфа поздравляет именинников с праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 18 июня

Дорофеев день

Сегодня, 18 июня 2023 года, православная церковь чтит память священномученика Дорофея Тирского. Он родился в III веке в Антиохии. За приверженность вере получил сан епископа финикийского города Тиры. Когда Дорофей был уже стариком, на престол взошёл Юлиан Отступник, который начал преследование христиан. Дорофей был схвачен, подвергнут пыткам — и умер.

В народе этот день в честь мученика называют Дорофеевым. Травники, колдуны и ведьмы в эту дату шли в лес, чтобы собрать сон-траву для своих сонных зелий. Также растение собирали и обычные люди, считая её оберегом от сил тьмы. У земледельцев была своя традиция. Считалось, что если утром выполоть все сорняки, то можно избавиться от них до конца лета.

Гулять всю ночь было нельзя, потому как люди верили, что можно встретиться с нечистью. А ещё запрещалось спорить и скандалить — боялись, что святой накажет большими проблемами в семье и в работе.

Приметы на Дорофеев день

Ветер с северо-запада — лето будет сырым.

Ночные крики совы — быть дождям.

Много пауков — к хорошей погоде.

Много росы — осенью будет большой урожай хлебов.

Авторы Вадим Андреев