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19 октября, 01:51

Названо 5 экологичных способов пережить злость

Психолог Евгения Ильина: Выплеснуть злость можно экологично

Злость — одна из сложнейших эмоций для проживания. Испытывая её, сложно не поддаться эмоциональному порыву и не сорваться на окружающих, не думая о последствиях. О том, как безопасно проявлять свои чувства, "Вечерняя Москва" побеседовала с психологом Евгенией Ильиной.

"На кону зачастую стоят взаимоотношения с нашими коллегами, друзьями и близкими. Наше взаимодействие с ними стоит того, чтобы прожить злость экологично", — отметила специалист.

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По её словам, корректно рассказать оппоненту о собственном состоянии во время конфликта позволит "Я-сообщение": "Я сейчас испытываю жуткое чувство злости на тебя". Это также поспособствует осознанию своих эмоции и безопасному их проживанию. Имеет смысл взять тайм-аут в диалоге: попить воды, походить, сделать несколько глубоких вдохов-выдохов — это поможет мыслить разумно.

Ещё один способ — перенос эмоций на предмет. Ильина советует выплеснуть свои чувства в крике. Чтобы не пугать соседей, можно это сделать в подушку. Есть и такой приём: скрутить валик из полотенца и крепко зажать его между зубами, подержать пять секунд и отпустить. Проделать не менее пяти раз. Благодаря этому снимается лишнее физическое и эмоциональное напряжение.

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В состоянии кипения хорошо помогает выплеск через тело. Для этого подойдёт боксёрская груша, мягкий диван, матрас или подушка. Нужно собрать всю свою злость и бить эти предметы до тех пор, пока не полегчает. Кстати, существуют и специальные платные комнаты для подобной разрядки. И последний вариант, предложенный психологом, — заряд безопасного адреналина: американские горки и другие экстремальные аттракционы, картинг, а может быть, даже парашют.

А ранее кандидат психологических наук Софья Сулим объяснила, чем опасна улыбка через силу. По её словам, это ведёт к внутреннему конфликту и создаёт лишнее напряжение.

Обложка ©

Freepik / krakenimages.com

Лариса Сафронова
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