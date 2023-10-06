"Внутренний конфликт": Психолог объяснила, чем опасна улыбка через силу
Психолог Сулим: Улыбка через силу порождает внутренний конфликт
Бывает, что настроение не очень, но показывать это нельзя из-за обстоятельств, поэтому приходится улыбаться через силу. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала РИАМО, что такой вид улыбки ведёт к внутреннему конфликту и создаёт лишнее напряжение.
"Улыбаться через силу — это создавать внутри конфликт между теми чувствами, которые есть, и желанием продемонстрировать позитив. У человека может быть внутри буря эмоций: грусть, подавленность, гнев, страх, а он вынужден улыбаться. Естественно, заставлять себя нет смысла, если внутренне плохо. Но если человек улыбается через силу, то он этот конфликт только усиливает", — сказала Сулим.
Психолог рассказала, что, если хочется проявить доброжелательность, но внутри присутствует напряжение, лучше создать установку на то, что улыбка — просто способ снять напряжение с себя. Она отметила, что, улыбаясь через силу, вы усиливаете напряжение.
"Можно приучить себя к улыбке, но не к американской деланной, а к очень естественной, природной. Когда проходите мимо зеркала, старайтесь каждый раз улыбнуться себе в отражении. Иногда можно мысленно сказать: "Я рад тебя видеть", — пояснила эксперт.
Она отметила, что сначала это будет казаться странным, но затем войдёт в привычку.
Ранее психолог Наумова предупредила, что долгое сдерживание эмоций может привести к смерти. По словам эксперта, долгое сдерживание злости или волнения лишь сильнее расшатывает психику, что может стать причиной невроза или психоза. Специалист рекомендует стараться помогать себе и учиться управлять эмоциями.
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