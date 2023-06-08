Психолог предупредила, что долгое сдерживание эмоций может привести к смерти
Врач Наумова: Долгое сдерживание эмоций может привести к психозу и даже смерти
Копить подолгу негативные эмоции внутри себя очень опасно — чувство злости, волнения, раздражения нужно каким-то образом проявлять. К чему может привести сдерживание плохих эмоций, объяснила в беседе с РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова.
"Под негативными эмоциями и чувствами человек в какой-то момент может не выдержать напора, и у него будет истерика, эмоциональный всплеск. На этом фоне он может что-то сломать или настолько импульсивно повести себя, что итог разрушит отношения, приведёт, например, к разводу. Возможен даже вариант летального исхода, в зависимости от того, сколько всего человек в себе накопил", — предупредила врач.
Долгое сдерживание злости или волнения лишь сильнее расшатывает психику, что может стать причиной невроза или психоза. Специалист рекомендует стараться помогать себе и учиться управлять эмоциями.
"Всегда мыслим позитивно, чтобы не злить себя. Именно от того, как мы будем думать, будут зависеть наши итоговые чувства", — объяснила Наумова.
В случае сильного приступа злости желательно посвятить некоторое время физическим упражнениям — попрыгать, побегать, поприседать. Также поможет остыть любой киношный способ выразить злость — кинуть в стену подушку или побить полотенцем диван, отметила психолог.
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