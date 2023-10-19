6 культовых ароматов из советского прошлого, от которых женщины сходили с ума
Помните в фильме "Ирония судьбы" Ипполит подарил Наде тот самый парфюм? Это были Climat. Редкость в СССР! А какие ещё ароматы жаждали все советские девушки?
Если сравнивать сегодняшний широкий выбор духов и парфюмов с теми, которые продавали в 60–80-х годах, женщины того столетия обзавидовались бы нам. Сейчас же за остатками советского ароматного прошлого гоняются лишь коллекционеры. Хотя есть и отдельные представители эпохи, дожившие до наших дней. В этой статье мы собрали духи, которые считаются легендарными.
1. Советские духи "Красная Москва"
Парфюмерная ностальгия: духи из СССР, которые раньше хотели все. Фото © Shutterstock
Духи, которые во всём отражали официальную линию партии: и в названии, и во флаконе в форме кремлёвской башни, и в композиции ароматов. В прошлом веке насыщенной смесью из гвоздики, мускуса и гелиотропа пах весь Советский Союз, и если первое время "Красную Москву" продавали по спискам ударницам труда и жёнам высокопоставленных партийных работников, то позднее приобрести её можно было в каждом сельском магазине.
Духами пользовались рядовые работницы фабрик и студентки, покупали актриса Любовь Орлова и первая в мире космонавтка Валентина Терешкова. Заметный след "Красная Москва" оставила и в советском кинематографе: флакон можно увидеть на тумбочке одной из героинь фильма "Девчата", в лентах "Покровские ворота" и "Большая семья".
2. "Тет-а-тет" — аромат СССР
Ещё одна визитная карточка отечественной фабрики. Вышедшая в 1978 году, она стала плодом совместных усилий "Союзпарфюмпрома" и парижской компании "Marbel". Конечно, столь экзотичная коллаборация не имела ни единого шанса не привлечь внимания тогдашних модниц.
В семидесятые купить "Тет-а-тет" было настоящей роскошью. Их надевали исключительно по торжественным случаям и никогда не использовали в повседневной жизни. Достать заветный флакончик мог далеко не каждый. Туалетная вода производилась ограниченным тиражом, раскупалась в первые часы после поступления в магазин.
3. Любимая мамина "Тайна рижанки"
Один из лучших ароматов советского прошлого — "Тайна рижанки". Фото © Краеведческий музей Сокольского округа
Латвийская парфюмерия всегда пользовалась сумасшедшей популярностью в СССР. Считавшаяся более изысканной и элегантной, она заметно превосходила отечественные творения в цене. К тому же, достать её было на порядок сложнее, однако не так невозможно, как французскую. Этот аромат являлся для советских модниц неким воплощением шика и роскоши, позволял прикоснуться к чему-то прекрасному. Производившиеся исключительно из натуральных компонентов, духи формировали насыщенное и многогранное послевкусие, сохраняясь на коже до десяти часов.
4. Гордость ароматов СССР — "Наташа"
Духи "Наташа" можно было найти практически в каждом советском магазине и киоске "Союзпечати". Начиная с 1978 года "Новая заря" производила аромат в невероятных масштабах и отправляла на экспорт, хотя его цветочно-древесная композиция мало вписывалась в парфюм-тренды времён СССР — покупательницам больше нравились лёгкие и травянистые запахи. А вот кто действительно любил "Наташу" всем сердцем, так это советские мужчины: на адрес "Новой зари" приходили тонны писем с признаниями в любви модели, чей снимок украшал упаковку. Связаться с девушкой никому не удалось — оказалось, что её фотографию сотрудники фабрики нашли в зарубежном фотобанке.
5. Советские духи "Каменный цветок"
Духи "Каменный цветок" советские женщины берегли для особых случаев — похода в театр, свиданий, свадеб. Фото © Х / ussrlife
Еще одну гордость советской фабрики духов создали по мотивам уральских сказок Павла Бажова. Флакон продавали в красивой коробке под малахит, которая открывалась на манер каменного цветка. По меркам СССР, стоил аромат недёшево — около 10 рублей, поэтому пользовались им экономно и дарили по важным случаям. Именно такой и выпал в 1961 году Никите Хрущёву на конференции в Вене, где он преподнёс "Каменный цветок" в подарок первой леди США Жаклин Кеннеди.
6. Ароматы времён СССР — духи "Быть может..."
Спросите, откуда столь оригинальное название? Всё предельно просто: в год выхода парфюма в Москве буквально сходили с ума от джаза. В это же время в столицу с гастролями приехал лучший европейский трубач — Эдди Рознер. Его музыкальной командой была озвучена культовая советская комедия "Карнавальная ночь". Одна из песен фильма называлась "Может быть", исполнялась начинающей солисткой труппы Лазаренко. В честь этого знаменательного события и названы духи.
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ТАСС / Паже Улдис