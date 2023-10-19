В Царском Селе в Петербурге отметили День лицеиста

Сегодня ровно 212 лет, как был открыт Царскосельский императорский лицей, в котором учился Александр Пушкин, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Весь день в саду лицея звучали стихи поэта, а директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов отметил, что именно Пушкин заложил традицию отмечать этот день.

"Прошёл год с момента открытия лицея, и 19 октября 1811 года в этих стенах лицея Пушкин и его друзья собрались отметить то самое событие, вспоминая, что было год назад, — годовщину основания лицея", — рассказал директор.

В честь праздника был проведён конкурс ораторского искусства. Школьники и студенты петербургского филиала РАНХиГС зачитывали великие труды выпускников лицея.