Регион

Уведомления отключены

17 октября, 13:55

В Петербурге начали подготавливать скульптуры Летнего сада к зимовке

В Петербурге скульптуры Летнего сада укроют на зиму

В Санкт-Петербурге с приближением холодов начали подготавливать скульптуры Летнего сада к зимовке. Их спрячут в специальные деревянные короба, чтобы защитить от воздействия дождя, снега и ветра.

Скульптуры в Летнем саду начали закрывать на зиму. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Дождь, ветер и снег, если попадает влага, то лёд будет разрывать складки мраморной одежды. Мрамор не может стоять подо льдом и снегом. Скульптуры должны быть закрыты на зиму вот так, как мы это делаем традиционно: натуральную ткань обвязываем верёвочкой, а потом, как вы видели, прекрасные деревянные футляры", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова хранительницы скульптур Летнего сада Галины Хвостовой.

Таким образом, деревянные домики будут защищать скульптуры весь холодный период. Всего предстоит укрыть свыше 90 фигур, причём большинство из них — это современные копии. Шедевры петровского времени хранятся в Михайловском замке.

В Петербурге памятник зайцу Арсению вновь установили у Петропавловской крепости

В Петербурге памятник зайцу Арсению вновь установили у Петропавловской крепости

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге открыли скульптуру под названием "Ожидание новой жизни". Предполагается, что монумент станет талисманом для будущих мам и врачей.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Культура
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров