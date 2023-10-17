В Петербурге начали подготавливать скульптуры Летнего сада к зимовке

В Санкт-Петербурге с приближением холодов начали подготавливать скульптуры Летнего сада к зимовке. Их спрячут в специальные деревянные короба, чтобы защитить от воздействия дождя, снега и ветра.

Скульптуры в Летнем саду начали закрывать на зиму. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Дождь, ветер и снег, если попадает влага, то лёд будет разрывать складки мраморной одежды. Мрамор не может стоять подо льдом и снегом. Скульптуры должны быть закрыты на зиму вот так, как мы это делаем традиционно: натуральную ткань обвязываем верёвочкой, а потом, как вы видели, прекрасные деревянные футляры", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова хранительницы скульптур Летнего сада Галины Хвостовой.

Таким образом, деревянные домики будут защищать скульптуры весь холодный период. Всего предстоит укрыть свыше 90 фигур, причём большинство из них — это современные копии. Шедевры петровского времени хранятся в Михайловском замке.