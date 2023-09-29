В Петербурге памятник зайцу Арсению вновь установили у Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге вернули на место отреставрированный памятник зайцу Арсению. Его вновь установили у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость.

У скульптуры, установленной к 300-летию города, было повреждено ухо, она была загрязнена. По словам директора СПб ГБУ "Мостотрест" Всеслава Воронина, многие люди бросают в зайца монетки для исполнения желаний. Это и перепады температуры в осенне-весенний период наносят повреждения.

"Магниты кидают, которыми пытаются собрать монетки. Всё это наносит ущерб нашему зайчику", — сказал Воронин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это одна из достопримечательностей города и её нужно охранять. Сама скульптура стоит на ледорезных кустах, которые защищают опоры деревянного Иоанновского моста.