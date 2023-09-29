Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 14:33

В Петербурге памятник зайцу Арсению вновь установили у Петропавловской крепости

<p>Фигурка зайца Арсения возле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vse_o_peterburge" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВСЁ О ПЕТЕРБУРГЕ</a></p>

Фигурка зайца Арсения возле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Обложка © VK / ВСЁ О ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге вернули на место отреставрированный памятник зайцу Арсению. Его вновь установили у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость.

У скульптуры, установленной к 300-летию города, было повреждено ухо, она была загрязнена. По словам директора СПб ГБУ "Мостотрест" Всеслава Воронина, многие люди бросают в зайца монетки для исполнения желаний. Это и перепады температуры в осенне-весенний период наносят повреждения.

"Магниты кидают, которыми пытаются собрать монетки. Всё это наносит ущерб нашему зайчику", — сказал Воронин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Ещё один"акробат" повредил статую принцессы Турандот в Москве

Ещё один"акробат" повредил статую принцессы Турандот в Москве

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это одна из достопримечательностей города и её нужно охранять. Сама скульптура стоит на ледорезных кустах, которые защищают опоры деревянного Иоанновского моста.

Ранее Лайф уже рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге отремонтировали памятник зайцу Арсению, установленный у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Фигурку починили и покрасили. Последний раз зайца забирали на реставрацию два года назад.

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров