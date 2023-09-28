Ещё один"акробат" повредил статую принцессы Турандот в Москве
SHOT: В Москве ещё один пьяный мужчина повредил скульптуру принцессы Турандот
Памятник-фонтан принцессе Турандот у театра Вахтангова в Москве опять повредили. В третьем часу ночи на скульптуру запрыгнул пьяный мужчина, чтобы покрасоваться перед друзьями, но в итоге рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Теперь злоумышленника ищут полицейские, сообщает телеграм-канал SHOT.
Новый "акробат" повредил памятник-фонтан принцессе Турандот у театра Вахтангова в Москве. Видео © Telegram / SHOT
"Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох! Там фильтры стоят, вот об него головой бы, вот это было б хорошо, или что-нибудь сломал бы! Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно", — говорят те, кто наблюдал перформанс с камер видеонаблюдения.
Лайф напоминает, что в начале сентября этому памятнику уже досталось от пьяного москвича по имени Виктор Руссо. Он хотел сорвать немного зрительских оваций, однако сломал пятки и испортил скульптуру. Лайф публиковал видео повреждённой скульптуры.
Telegram / SHOT