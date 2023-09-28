Ещё один"акробат" повредил статую принцессы Турандот в Москве

Памятник-фонтан принцессе Турандот у театра Вахтангова в Москве опять повредили. В третьем часу ночи на скульптуру запрыгнул пьяный мужчина, чтобы покрасоваться перед друзьями, но в итоге рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Теперь злоумышленника ищут полицейские, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох! Там фильтры стоят, вот об него головой бы, вот это было б хорошо, или что-нибудь сломал бы! Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно", — говорят те, кто наблюдал перформанс с камер видеонаблюдения.