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28 сентября, 12:40

Ещё один"акробат" повредил статую принцессы Турандот в Москве

SHOT: В Москве ещё один пьяный мужчина повредил скульптуру принцессы Турандот

Памятник-фонтан принцессе Турандот у театра Вахтангова в Москве опять повредили. В третьем часу ночи на скульптуру запрыгнул пьяный мужчина, чтобы покрасоваться перед друзьями, но в итоге рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Теперь злоумышленника ищут полицейские, сообщает телеграм-канал SHOT.

Новый "акробат" повредил памятник-фонтан принцессе Турандот у театра Вахтангова в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох! Там фильтры стоят, вот об него головой бы, вот это было б хорошо, или что-нибудь сломал бы! Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно", — говорят те, кто наблюдал перформанс с камер видеонаблюдения.

Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра

Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра

Лайф напоминает, что в начале сентября этому памятнику уже досталось от пьяного москвича по имени Виктор Руссо. Он хотел сорвать немного зрительских оваций, однако сломал пятки и испортил скульптуру. Лайф публиковал видео повреждённой скульптуры.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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