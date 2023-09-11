Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра
SHOT: Сломавший скульптуру принцессы Турандот на Арбате мечтает быть актёром
Сломавший скульптуру принцессы Турандот на Арбате в Москве устроил пьяный перформанс, потому что мечтает стать актёром. Как сообщает SHOT, сейчас 23-летний москвич Виктор Руссо лежит в больнице со сломанными пятками и в ближайшие пару лет сможет передвигаться только с помощью трости.
Мужчина в Москве залез на скульптуру принцессы Турандот и сломал её. Видео © Twitter / sna7c4
По данным телеграм-канала, Виктор когда-то играл на сценах театров, участвовал в столичном фестивале "Корабль Мельпомены", но карьера актёра не складывалась. В итоге молодому дарованию пришлось работать бригадиром на стройке и промышленным альпинистом, также он подрабатывал в пиццерии. По всей видимости, в минувшую субботу по старой памяти он захотел получить немного зрительских оваций, поэтому и оседлал принцессу Турандот.
Ранее Лайф писал, что в Москве на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, но не удержался и упал, сломав достояние города. Сооружение не выдержало веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. В итоге он сорвался — и на него сверху рухнули части скульптуры. Вандалом оказался 23-летний москвич Виктор Руссо. Восстановление сломанной статуи принцессы Турандот займёт примерно полгода.