Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра

Сломавший скульптуру принцессы Турандот на Арбате в Москве устроил пьяный перформанс, потому что мечтает стать актёром. Как сообщает SHOT , сейчас 23-летний москвич Виктор Руссо лежит в больнице со сломанными пятками и в ближайшие пару лет сможет передвигаться только с помощью трости.

По данным телеграм-канала, Виктор когда-то играл на сценах театров, участвовал в столичном фестивале "Корабль Мельпомены", но карьера актёра не складывалась. В итоге молодому дарованию пришлось работать бригадиром на стройке и промышленным альпинистом, также он подрабатывал в пиццерии. По всей видимости, в минувшую субботу по старой памяти он захотел получить немного зрительских оваций, поэтому и оседлал принцессу Турандот.