Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате
Лайф снял обломки памятника-фонтана "Принцесса Турандот", которые сейчас лежат на брусчатке Арбата рядом с театром имени Вахтангова в Москве. Видно, что сооружение серьёзно пострадало и ему требуется реставрация.
Обломки скульптуры принцессы Турандот разбросаны по брусчатке на Арбате в Москве. Видео © LIFE
На кадрах можно увидеть, что раскурочило при падении колесо и остальную часть скульптуры. Когда отреставрируют памятник, неизвестно.
Также, по нашим данным, части повреждённого вандалом сооружения увезли сотрудники ГБУ "Гормост". Некоторые обломки им пришлось искать в фонтане.
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LIFE