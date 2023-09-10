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9 сентября, 21:40

Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате

Лайф снял обломки памятника-фонтана "Принцесса Турандот", которые сейчас лежат на брусчатке Арбата рядом с театром имени Вахтангова в Москве. Видно, что сооружение серьёзно пострадало и ему требуется реставрация.

Обломки скульптуры принцессы Турандот разбросаны по брусчатке на Арбате в Москве. Видео © LIFE

На кадрах можно увидеть, что раскурочило при падении колесо и остальную часть скульптуры. Когда отреставрируют памятник, неизвестно.

Также, по нашим данным, части повреждённого вандалом сооружения увезли сотрудники ГБУ "Гормост". Некоторые обломки им пришлось искать в фонтане.

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Напомним, ранее в Москве мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, очевидно, желая впечатлить публику какими-то трюками, но не удержался и упал, сломав достояние города.

Обложка ©

LIFE

Анатолий Симоненко
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