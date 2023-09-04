Скандальный арт-объект в виде огромной головы младенца на Урале станет говорящим
Арт-объект "Индустриальный младенец" в Екатеринбурге начнёт говорить
Арт-объект "Индустриальный младенец", установленный в Екатеринбурге. Обложка © VK / ЧӦ уральская паблик-арт-программа
Скандальный арт-объект "Индустриальный младенец" в Екатеринбурге "заговорит" в рамках аудиоспектакля Олега Таратухина. Как сообщает пресс-служба фестиваля ЧӦ, первый из пяти бесплатных показов пройдёт 9 сентября на набережной Верх-Исетского пруда.
"В своей работе Таратухин предлагает участникам спектакля разные зрительские оптики для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру", — говорится в сообщении.
Работа над 45-минутным аудиоспектаклем велась на протяжении двух месяцев, в озвучке младенца участвовали актёры Ярославна Хлебникова и Сергей Таратухин. Музыку написал композитор Мирный Город, за сценарий отвечает Вера Плехова.
Напомним, арт-объект "Индустриальный младенец" появился в Екатеринбурге в апреле текущего года. Изначально скульптуру планировали установить прямо на воде, однако побоялись напугать местных жителей. Авторы намеревались донести мысль о перерождении и трансформации, но вот шоумен Оскар Кучера назвал памятник уродством и сатанизмом.