Скандальный арт-объект в виде огромной головы младенца на Урале станет говорящим

Скандальный арт-объект "Индустриальный младенец" в Екатеринбурге "заговорит" в рамках аудиоспектакля Олега Таратухина. Как сообщает пресс-служба фестиваля ЧӦ, первый из пяти бесплатных показов пройдёт 9 сентября на набережной Верх-Исетского пруда.

"В своей работе Таратухин предлагает участникам спектакля разные зрительские оптики для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру", — говорится в сообщении.

Работа над 45-минутным аудиоспектаклем велась на протяжении двух месяцев, в озвучке младенца участвовали актёры Ярославна Хлебникова и Сергей Таратухин. Музыку написал композитор Мирный Город, за сценарий отвечает Вера Плехова.