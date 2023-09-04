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4 сентября, 13:11

Скандальный арт-объект в виде огромной головы младенца на Урале станет говорящим

Арт-объект "Индустриальный младенец" в Екатеринбурге начнёт говорить

<p>Арт-объект "Индустриальный младенец", установленный в Екатеринбурге. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/cho_fest?ysclid=lm4v36xx5r256557033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧӦ уральская паблик-арт-программа</a></p>

Арт-объект "Индустриальный младенец", установленный в Екатеринбурге. Обложка © VK / ЧӦ уральская паблик-арт-программа

Скандальный арт-объект "Индустриальный младенец" в Екатеринбурге "заговорит" в рамках аудиоспектакля Олега Таратухина. Как сообщает пресс-служба фестиваля ЧӦ, первый из пяти бесплатных показов пройдёт 9 сентября на набережной Верх-Исетского пруда.

"В своей работе Таратухин предлагает участникам спектакля разные зрительские оптики для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру", говорится в сообщении.

Работа над 45-минутным аудиоспектаклем велась на протяжении двух месяцев, в озвучке младенца участвовали актёры Ярославна Хлебникова и Сергей Таратухин. Музыку написал композитор Мирный Город, за сценарий отвечает Вера Плехова.

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Напомним, арт-объект "Индустриальный младенец" появился в Екатеринбурге в апреле текущего года. Изначально скульптуру планировали установить прямо на воде, однако побоялись напугать местных жителей. Авторы намеревались донести мысль о перерождении и трансформации, но вот шоумен Оскар Кучера назвал памятник уродством и сатанизмом.

Наталья Исакова
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