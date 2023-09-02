Русалка из шестерёнок под Мурманском бросила вызов знаменитой жуткой Алёнке

В городе Кандалакше Мурманской области появился памятник Русалке, не уступающий по "красоте" печально известной Алёнке из Нововоронежа. Жители возмутились, что этот ужас создан ещё и на бюджетные деньги, но в местной администрации проблемы не увидели.

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

"Даже те, кто критикует, приедут и сфотографируются на фоне этого объекта, это будет такой дополнительный объект, ради которого можно посетить Кандалакшу", — сказал глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин изданию "Подъём".

Он напомнил, что Эйфелеву башню тоже долгое время не воспринимали, а сейчас это символ Парижа. По его словам, Русалка очень даже украсила местную набережную, а осуждают её те, кто ничего не понимает в современном искусстве. Хотя Шалагин и признался, что объект слегка шокирует при первом взгляде.

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

Чиновник добавил, что Русалку подарил городу сам автор, художник по металлу Владимир Васильев, а из бюджета оплачены лишь доставка, установка и постамент. Шалагин попросил не сравнивать скульптуру с Алёнкой, тем более что убирать "красотку" не будут.