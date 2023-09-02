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2 сентября, 16:53

Русалка из шестерёнок под Мурманском бросила вызов знаменитой жуткой Алёнке

Жители мурманской Кандалакши возмутились скульптуре Русалки и сравнили с Алёнкой

<p>Русалка и Алёнка © VK / <a href="https://vk.com/murmansk.region?z=photo-65380598_457369690/wall-65380598_760678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регион 51</a> / <a href="https://vk.com/zkomi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жесть Коми</a> </p>

Русалка и Алёнка © VK / Регион 51 / Жесть Коми

В городе Кандалакше Мурманской области появился памятник Русалке, не уступающий по "красоте" печально известной Алёнке из Нововоронежа. Жители возмутились, что этот ужас создан ещё и на бюджетные деньги, но в местной администрации проблемы не увидели.

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

"Даже те, кто критикует, приедут и сфотографируются на фоне этого объекта, это будет такой дополнительный объект, ради которого можно посетить Кандалакшу", сказал глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин изданию "Подъём".

Он напомнил, что Эйфелеву башню тоже долгое время не воспринимали, а сейчас это символ Парижа. По его словам, Русалка очень даже украсила местную набережную, а осуждают её те, кто ничего не понимает в современном искусстве. Хотя Шалагин и признался, что объект слегка шокирует при первом взгляде.

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

Русалка из Кандалакши. Фото © VK / Кандалакша

Чиновник добавил, что Русалку подарил городу сам автор, художник по металлу Владимир Васильев, а из бюджета оплачены лишь доставка, установка и постамент. Шалагин попросил не сравнивать скульптуру с Алёнкой, тем более что убирать "красотку" не будут.

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Напомним, для знаменитой Алёнки нашли новое место — памятник установили у сити-парка "Град" в Воронеже. Ранее от статуи отказались жители села Новая Алёновка и возмутились, что не может такое чучело олицетворять основательницу посёлка.

Татьяна Миссуми
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