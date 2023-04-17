Оскара Кучеру поставили на место после слов о сатанизме в голове младенца в Екатеринбурге

Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера назвал скандального "Индустриального младенца" в Екатеринбурге символом сатанизма из-за ассоциаций с Городом бесов — прозвищем уральской столицы, данным телеведущим Владимиром Соловьёвым. Об этом в беседе с Ura.ru заявил руководитель программы "ЧО" Никита Харисов.

Что касается возмутившей шоумена стоимости в два миллиона рублей, то художник поинтересовался, сколько тот "берёт за одно мероприятие" и "сколько бы такая скульптура стоила в Москве". Причём он не удивился реакции общественности на арт-объект, уже прозванный расчленёнкой и всплывшей головой.

"В детстве каждый из нас не любил какой-то продукт. Я вот ненавидел баклажаны, хотя ни разу их не пробовал. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, непонятным, у нас есть два пути: отрицать или получить новый опыт", — добавил он.

Напомним, работа над скандальной скульптурой длилась девять месяцев. Изначально её планировали установить прямо на воде, однако побоялись напугать простодушных уральцев. Одним из прокомментировавших "Индустриального младенца" оказался Оскар Кучера, назвавший его "сатанизмом" и "уродством".