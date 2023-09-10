Пьяный трюкач оседлал скульптуру принцессы Турандот на Арбате и сломал её

В Москве мужчина взобрался на скульптуру принцессы Турандот на Арбате и рухнул в фонтан вместе с частью сооружения. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Мужчина в Москве залез на скульптуру принцессы Турандот и сломал её. Видео © Twitter / @sna7c4

На опубликованных кадрах видно, что мужчина забрался на верхнюю часть скульптуры и оседлал её. Изящная статуя не выдержала трюкача, который, по словам свидетелей, был изрядно пьян, и рухнула в фонтан вместе с нарушителем. По данным ТАСС, дебошира госпитализировали с переломами.

Памятник был установлен в 1997 году у здания театра имени Вахтангова в честь постановки спектакля "Принцесса Турандот".