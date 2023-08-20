Хулиганы изменили название села Сукко в Анапе на неприличное
Вандалы изменили название села Сукко. Фото © VK / Bless lab
Вандалы изменили название села Сукко в Анапе, выложенное из белых камней по склону холма, на бранное слово. Полиция обещает найти хулиганов, сообщили в МВД города-курорта.
Так выглядело название до хулиганских действий. Фото © VK / Bless lab
"По данному факту полицией города-курорта Анапы проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — указано в телеграм-канале ведомства.
В полиции признались, что такое происходит впервые. Название было выложено из камней 50 лет назад. И пока неясно, кому пришло в голову менять буквы ради забавы. В мэрии Анапы рассказали "Газете.ru", что прежнюю надпись уже вернули. А пользователи в Сети шутят, может быть, кому-то из туристов просто не понравился отдых.
Ранее сообщалось, что в Воронеже хулиганы выкинули с балкона многоэтажки вентилятор, который чуть не убил проходящую мимо девушку. Она обратилась в полицию.