Хулиганы изменили название села Сукко в Анапе на неприличное

В полиции признались, что такое происходит впервые. Название было выложено из камней 50 лет назад. И пока неясно, кому пришло в голову менять буквы ради забавы. В мэрии Анапы рассказали "Газете.ru", что прежнюю надпись уже вернули. А пользователи в Сети шутят, может быть, кому-то из туристов просто не понравился отдых.