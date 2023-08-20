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20 августа, 13:53

Хулиганы изменили название села Сукко в Анапе на неприличное

<p>Вандалы изменили название села Сукко. Фото © VK / <a href="https://vk.com/blesslab?w=wall-214112695_7975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bless lab</a></p>

Вандалы изменили название села Сукко. Фото © VK / Bless lab

Вандалы изменили название села Сукко в Анапе, выложенное из белых камней по склону холма, на бранное слово. Полиция обещает найти хулиганов, сообщили в МВД города-курорта.

Так выглядело название до хулиганских действий. Фото © VK / Bless lab

Так выглядело название до хулиганских действий. Фото © VK / Bless lab

"По данному факту полицией города-курорта Анапы проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — указано в телеграм-канале ведомства.

В полиции признались, что такое происходит впервые. Название было выложено из камней 50 лет назад. И пока неясно, кому пришло в голову менять буквы ради забавы. В мэрии Анапы рассказали "Газете.ru", что прежнюю надпись уже вернули. А пользователи в Сети шутят, может быть, кому-то из туристов просто не понравился отдых.

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Ранее сообщалось, что в Воронеже хулиганы выкинули с балкона многоэтажки вентилятор, который чуть не убил проходящую мимо девушку. Она обратилась в полицию.

Татьяна Миссуми
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