В Ленобласти вандалы разбили надгробия могил на 4 миллиона рублей

Неизвестные разбили все цыганские памятники в городском поселении Красный Бор Тосненского района Ленобласти. Инцидент произошёл накануне. Об этом Лайфу сообщил источник.







Смотритель кладбища, расположенного рядом с железной дорогой, днём в воскресенье заметил 13 разрушенных надгробий частных могил, памятники были опрокинуты и расколоты. Прибывшие на место полицейские изъяли след обуви. При этом видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Предварительно, сумма ущерба составляет 4,35 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий".