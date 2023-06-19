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19 июня, 08:02

В Ленобласти вандалы разбили надгробия могил на 4 миллиона рублей

В Ленобласти неизвестные разбили 13 надгробий могил на кладбище в Красном Бору

<p>Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Обложка © LIFE</p>

Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Обложка © LIFE

Неизвестные разбили все цыганские памятники в городском поселении Красный Бор Тосненского района Ленобласти. Инцидент произошёл накануне. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE
    Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE
  • Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE
    Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE
  • Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE
    Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE

Разрушенные надмогильные плиты в Ленобласти. Фото © LIFE

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Смотритель кладбища, расположенного рядом с железной дорогой, днём в воскресенье заметил 13 разрушенных надгробий частных могил, памятники были опрокинуты и расколоты. Прибывшие на место полицейские изъяли след обуви. При этом видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Предварительно, сумма ущерба составляет 4,35 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий".

Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Ранее сообщалось, что в Австрии вандалы осквернили памятник советским воинам. Это произошло на День Победы, 9 мая.

Светлана Оперук
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