Камера сняла, как жительницу Воронежа чуть не убил упавший с неба вентилятор

В Воронеже хулиганы выкинули с балкона многоэтажки вентилятор, который чуть не убил проходящую мимо девушку. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Жительницу Воронежа чуть не убил вентилятор, сброшенный с шестого этажа. Видео © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера утром около ЖК "Московский квартал", расположенного на улице Шишкова. Жительница в солнечных очках спешила по делам и не ожидала осадков, тем более в виде вентилятора. Девушке чудом повезло: он упал всего в нескольких сантиметрах от неё, лишь немного повредив руку. Приземлись техника на секунду раньше, травмы бы были куда серьёзнее.

Известно, что сбросить вентилятор могли с шестого этажа. По словам местных жителей, там видели какую-то девушку. Пострадавшая уже обратилась в полицию, сотрудники ищут хулиганов.