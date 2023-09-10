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10 сентября, 08:21

Стала известна личность вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот в Москве

SHOT: Рухнувшим со скульптуры принцессы Турандот оказался 23-летний Виктор Руссо

<p>Виктор Руссо © <a href="https://t.me/shot_shot/56710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Виктор Руссо © SHOT

Вандалом, который 9 сентября сломал скульптуру принцессы Турандот на Арбате в центре Москвы, оказался 23-летний местный житель Виктор Руссо. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, мужчина в момент своего перформанса был сильно пьян, поэтому пока полицейским не удалось выяснить мотив его поступка. Сейчас москвич госпитализирован в Боткинскую больницу с переломами пяток и рассечением головы.

Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате

Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате

Ранее Лайф писал, что в Москве на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, но не удержался и упал, сломав достояние города. Сооружение не выдержало веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. В итоге он сорвался и на него сверху рухнули части скульптуры. Восстановление сломанной статуи принцессы Турандот займёт примерно полгода.

Иван Косицын
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