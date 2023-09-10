Стала известна личность вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот в Москве

По информации телеграм-канала, мужчина в момент своего перформанса был сильно пьян, поэтому пока полицейским не удалось выяснить мотив его поступка. Сейчас москвич госпитализирован в Боткинскую больницу с переломами пяток и рассечением головы.

Ранее Лайф писал, что в Москве на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, но не удержался и упал, сломав достояние города. Сооружение не выдержало веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. В итоге он сорвался и на него сверху рухнули части скульптуры. Восстановление сломанной статуи принцессы Турандот займёт примерно полгода.