Стала известна личность вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот в Москве
SHOT: Рухнувшим со скульптуры принцессы Турандот оказался 23-летний Виктор Руссо
Виктор Руссо © SHOT
Вандалом, который 9 сентября сломал скульптуру принцессы Турандот на Арбате в центре Москвы, оказался 23-летний местный житель Виктор Руссо. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, мужчина в момент своего перформанса был сильно пьян, поэтому пока полицейским не удалось выяснить мотив его поступка. Сейчас москвич госпитализирован в Боткинскую больницу с переломами пяток и рассечением головы.
Ранее Лайф писал, что в Москве на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, но не удержался и упал, сломав достояние города. Сооружение не выдержало веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. В итоге он сорвался и на него сверху рухнули части скульптуры. Восстановление сломанной статуи принцессы Турандот займёт примерно полгода.