Опубликовано фото вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот на Арбате

Вандал, рухнувший со скульптуры принцессы Турандот на Арбате в Москве, госпитализирован с переломами и рваной раной головы в Боткинскую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Скульптура принцессы Турандот на Арбате не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление. Видео © t.me / SHOT

Судя по новым опубликованным кадрам, скульптура не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. На видеозаписи видно, что первым сорвался мужчина, после чего на его спину рухнули обломки "принцессы" и буквально "влепили" его в землю.