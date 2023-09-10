Опубликовано фото вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот на Арбате
SHOT: Рухнувший со скульптуры принцессы Турандот госпитализирован с переломами
Рухнувший со скульптуры принцессы Турандот дебошир госпитализирован с переломами и раной головы. Обложка © t.me / SHOT
Вандал, рухнувший со скульптуры принцессы Турандот на Арбате в Москве, госпитализирован с переломами и рваной раной головы в Боткинскую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Скульптура принцессы Турандот на Арбате не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление. Видео © t.me / SHOT
Судя по новым опубликованным кадрам, скульптура не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. На видеозаписи видно, что первым сорвался мужчина, после чего на его спину рухнули обломки "принцессы" и буквально "влепили" его в землю.
Примечательно, что мужчина сам поднялся после такого эпичного падения и выбрался из фонтана. После происшествия к нему сразу же бросились свидетели и вызвали медиков. Бородатого трюкача госпитализировали с раной головы и переломами в Боткинскую больницу.