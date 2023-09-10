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10 сентября, 00:15

Опубликовано фото вандала, разгромившего скульптуру принцессы Турандот на Арбате

SHOT: Рухнувший со скульптуры принцессы Турандот госпитализирован с переломами

<p>Рухнувший со скульптуры принцессы Турандот дебошир госпитализирован с переломами и раной головы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Рухнувший со скульптуры принцессы Турандот дебошир госпитализирован с переломами и раной головы. Обложка © t.me / SHOT

Вандал, рухнувший со скульптуры принцессы Турандот на Арбате в Москве, госпитализирован с переломами и рваной раной головы в Боткинскую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Скульптура принцессы Турандот на Арбате не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление. Видео © t.me / SHOT

Судя по новым опубликованным кадрам, скульптура не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. На видеозаписи видно, что первым сорвался мужчина, после чего на его спину рухнули обломки "принцессы" и буквально "влепили" его в землю.

Примечательно, что мужчина сам поднялся после такого эпичного падения и выбрался из фонтана. После происшествия к нему сразу же бросились свидетели и вызвали медиков. Бородатого трюкача госпитализировали с раной головы и переломами в Боткинскую больницу.

Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате

Лайф публикует видео сломанной вандалом скульптуры принцессы Турандот на Арбате

Напомним, ранее в Москве мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, очевидно, желая впечатлить публику какими-то трюками, но не удержался и упал, сломав достояние города.

Оксана Попова
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