Стало известно, как долго будут восстанавливать сломанную статую принцессы Турандот

Скульптуру принцессы Турандот, сломанную пьяным вандалом 9 сентября на Арбате в Москве, будут восстанавливать примерно полгода. Об этом заявил в беседе с kp.ru директор театра им. Вахтангова, возле которого установлен знаменитый фонтан, Кирилл Крок.

По его словам, вандалы часто крушат это произведение искусства. Собеседник издания признался, что в фонтане постоянно купаются "пьяные или обколотые" люди, которые сломают принцессе то палец, то руку.

Оценить ущерб и определить план работ по восстановлению скоро предстоит специалистам коммунальной службы "Гормост", которая отвечает за этот объект. Кирилл Крок рассказал, что на восстановление отломанных частей может уйти полгода, ведь даже небольшая реконструкция занимает достаточно длительное время. Также он заявил, что вандала уже задержали.