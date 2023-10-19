Эксперт: Верховная рада "расписалась в своём сатанизме", запретив каноническую УПЦ
Религиовед Тюренков: Верующих и духовенство на Украине ждут тяжёлые времена
Депутаты Верховной рады фактически расписались в сатанизме, запретив на территории Украины каноническую УПЦ. Таким мнением поделился в четверг политический и религиозный публицист Михаил Тюренков. По его словам, киевский режим понимает, что каноническое православие — это основа триединого русского народа, поэтому их действия и направлены на истребление нашей веры на Украине — чтобы от этого единства не осталось и следа.
"Страшно представить, что ждёт этих людей, если они не успеют принести покаяние. Церковь же, по слову самого Христа, врата ада не одолеет. Хотя верующих и духовенство на Украине ждут тяжёлые времена. И потому мы должны усилить молитвы за них и за скорейшее освобождение этой исконно русской земли", — приводит слова своего собеседника "Царьград".
Тюренков добавил, что многие украинские архиереи и ранее фактически отреклись от Русской православной церкви в надежде, что власти прекратят захваты святынь и гонения на духовенство и верующих, но, по его словам, "не тут-то было", хотя "самое неуместное в сегодняшней ситуации — это ехидство".
Напомним, что Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий любые религиозные организации, которые связаны с Россией. За документ отдали голоса 267 парламентариев, только 15 высказались против. Впрочем, представители канонической церкви испытывают гонения уже многие месяцы, задолго до принятия это закона. Радикалы и раскольники захватывают храмы, оскверняют святыни, шьют дела на священников. В настоящей осаде оказалась Киево-Печерская лавра — жемчужина исконного украинского православия. Киевский режим захватывает принадлежащие духовенству земли под искусственным предлогом — якобы хозяйственным спором.
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