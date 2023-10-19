Эксперт: Верховная рада "расписалась в своём сатанизме", запретив каноническую УПЦ

Депутаты Верховной рады фактически расписались в сатанизме, запретив на территории Украины каноническую УПЦ. Таким мнением поделился в четверг политический и религиозный публицист Михаил Тюренков. По его словам, киевский режим понимает, что каноническое православие — это основа триединого русского народа, поэтому их действия и направлены на истребление нашей веры на Украине — чтобы от этого единства не осталось и следа.

"Страшно представить, что ждёт этих людей, если они не успеют принести покаяние. Церковь же, по слову самого Христа, врата ада не одолеет. Хотя верующих и духовенство на Украине ждут тяжёлые времена. И потому мы должны усилить молитвы за них и за скорейшее освобождение этой исконно русской земли", — приводит слова своего собеседника "Царьград".