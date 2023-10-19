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19 октября, 10:23

Рада приняла в I чтении законопроект, направленный на запрет УПЦ

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий любые религиозные организации, которые связаны с Россией. Об этом сообщает в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*.

"Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ", — написал он. За документ отдали голоса 267 парламентариев, только 15 высказались против.

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Напомним, ещё в январе этого года правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви в том случае, если местные власти увидят, что она связана с Россией. Такой документ был разработан по поручению президента Владимира Зеленского. Ватикан осудил уничтожение канонической УПЦ киевским режимом.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

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ТАСС / AP

Татьяна Миссуми
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