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7 октября, 21:31

Раскольники заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры и начали кидаться на прихожан

Противники УПЦ перекрыли дорогу у Киево-Печерской лавры и бросаются на людей

Протестующие против деятельности канонической Украинской православной церкви в субботу перекрыли дорогу около Киево-Печерской лавры. Проезд агрессивные активисты загородили автомобилями, рассказали в Союзе православных журналистов.

Противники церкви таким образом выразили солидарность с депутатами Рады, которые собирают подписи в поддержку запрета УПЦ на Украине, уверены в СПЖ. Несколькими днями ранее об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Противники УПЦ перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Видео © t.me / СПЖ — Новости православия

"Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгорячённые известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет церкви, просто бросаются на людей с агрессией", — уточнили в Союзе.

В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

Ранее попытки киевского режима уничтожить каноническую УПЦ осудил и Ватикан. По словам кардинала Римско-католической церкви Клаудио Гуджеротти, организованные властями гонения на верующих и священников являются неправомерными.

Обложка ©

Wikipedia / Falin

Илья Пушкарев
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