Раскольники заблокировали дорогу у Киево-Печерской лавры и начали кидаться на прихожан

Протестующие против деятельности канонической Украинской православной церкви в субботу перекрыли дорогу около Киево-Печерской лавры. Проезд агрессивные активисты загородили автомобилями, рассказали в Союзе православных журналистов.

Противники церкви таким образом выразили солидарность с депутатами Рады, которые собирают подписи в поддержку запрета УПЦ на Украине, уверены в СПЖ. Несколькими днями ранее об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Противники УПЦ перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Видео © t.me / СПЖ — Новости православия