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29 сентября, 13:09

Ватикан осудил уничтожение канонической УПЦ киевским режимом

Будущий кардинал Римско-католической церкви Гуджеротти осудил уничтожение УПЦ

В Ватикане считают неправомерным уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил журналистам Клаудио Гуджеротти — префект дикастерии (ведомство Римской курии) по делам восточных церквей, архиепископ, который завтра будет возведён в сан кардинала, то есть высшего после папы духовного лица Римско-католической церкви.

"Неправомерно считать всю церковь реальностью, подлежащей уничтожению, потому что она могла якобы иметь более или менее совместное прошлое с теми, кого сейчас считают врагами", приводит слова представителя церкви ТАСС.

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Напомним, борьба с канонической Украинской православной церковью в последние месяцы существенно обострилась, раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Марина Калегина
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