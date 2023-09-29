Ватикан осудил уничтожение канонической УПЦ киевским режимом
Будущий кардинал Римско-католической церкви Гуджеротти осудил уничтожение УПЦ
В Ватикане считают неправомерным уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил журналистам Клаудио Гуджеротти — префект дикастерии (ведомство Римской курии) по делам восточных церквей, архиепископ, который завтра будет возведён в сан кардинала, то есть высшего после папы духовного лица Римско-католической церкви.
"Неправомерно считать всю церковь реальностью, подлежащей уничтожению, потому что она могла якобы иметь более или менее совместное прошлое с теми, кого сейчас считают врагами", — приводит слова представителя церкви ТАСС.
Напомним, борьба с канонической Украинской православной церковью в последние месяцы существенно обострилась, раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO