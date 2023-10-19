"Новые люди" в ответ на недовольство россиян по переименованию сёл напомнили о яхте "Беда"

Депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв в беседе с Лайфом ответил жителям деревни Шалавы и села Лох, обидевшимся на идею переименовать российские сёла с оскорбительными названиями.

Он рассказал, что к депутатам с такой просьбой обратились жители нескольких населённых пунктов, которые сами хотели изменить их названия, но столкнулись с "бюрократизированностью системы". При этом парламентарий обратил внимание, что законопроект направлен на то, чтобы помочь в подобных ситуациях, а не поголовно переименовывать каждую деревню. То есть в рамках законопроекта местные муниципалитеты и власти смогут инициировать общественное обсуждение и включать в свои бюджеты расходную часть на переименование в том случае, если будет принято такое решение.

"Хочется ещё раз повторить, что закон в первую очередь направлен на расширение полномочий муниципальных властей. Мы не предлагаем никому насильно менять какие-то названия. Вся инициатива, конечно же, должна исходить исключительно от самих жителей. И в этом вся идея. Есть, конечно, те, кто хочет сменить название своего населённого пункта и сталкивается с этими большими сложностями, — на помощь им как раз и направлен наш законопроект", — подчеркнул собеседник.

Вместе с тем он заверил, что никто не хотел высмеять или обидеть жителей сёл с оригинальными названиями. Депутат также напомнил повесть советского писателя Андрея Некрасова "Приключения капитана Врунгеля", где яхта "Победа" во время регаты потеряла две буквы и превратилась в "Беду".