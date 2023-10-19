"Жителей Шалавы всё устраивает": Глава посёлка со спорным названием не оценил идею депутатов

Жителей Шалавы — деревни в Ярославской области — устраивает названее своего населённого пункта, заявил "Газете.Ru" глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов.

"В первую очередь нужно опираться на мнение жителей, а не на чьё-то субъективное мнение. На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень. Иногда название вызывает улыбку у кого-то, кто впервые сталкивается, но не более", — сказал Водопьянов.

В Шалаве проживает всего 81 человек, и с каждым годом население уменьшается. Водопьянов рассказал, что люди не переезжают в такие населённые пункты не из-за названия, как заявляют авторы законопроекта, а из-за отсутствия инфраструктуры — дорог, медпунктов и магазинов.