"Новые люди" хотят оставить Россию без Лохов, Шалав и Бухалова

Фракция "Новые люди" внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект о переименовании оскорбительных названий населённых пунктов, копия документа есть в распоряжении Лайфа. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).

Авторы предлагают запретить использовать оскорбительные, уничижительные и принижающие достоинство наименования в названии населённых пунктов, а также дать представительным органам муниципальных образований право переименовывать такие.

Парламентарии считают, что уроженцы таких населённых пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их чад в паспорте было указано другое место рождения.