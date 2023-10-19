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Опубликовано 19 октября 2023, 12:58

"Новые люди" хотят оставить Россию без Лохов, Шалав и Бухалова

В Госдуму внесут законопроект о переименовании сёл с оскорбительными названиями

Село Лох. Обложка © seloloch.ru

Село Лох. Обложка © seloloch.ru

Фракция "Новые люди" внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект о переименовании оскорбительных названий населённых пунктов, копия документа есть в распоряжении Лайфа. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).

Авторы предлагают запретить использовать оскорбительные, уничижительные и принижающие достоинство наименования в названии населённых пунктов, а также дать представительным органам муниципальных образований право переименовывать такие.

Парламентарии считают, что уроженцы таких населённых пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их чад в паспорте было указано другое место рождения.

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Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать российским молодожёнам по десять тысяч рублей. Речь идёт о гражданах в возрасте до 35 лет.

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Матвей Константинов
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